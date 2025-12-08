Myslíte si, že svět patří jen mladým? Babičky z Kopřivnice vás vyvedou z omylu!
Schválně. Co se vám vybaví, když slyšíte spojení „mezinárodní projekt“? Dost možná vidíte vysokoškoláka na letišti, jak vyráží kamsi za hranice na Erasmus. Realita je ale mnohem barevnější. Evropské programy dnes pomáhají babičkám na Moravě krotit technologie a pomocnou ruku podávají i lidem, kteří hledají v životě druhou šanci. A to nejlepší? Často se to děje hned vedle vás, aniž byste museli vytáhnout paty z města.
Zapomeňte na předsudek, že na evropské peníze dosáhnou jen univerzity v Praze. Granty a příležitosti, které v Česku zprostředkovává Dům zahraniční spolupráce, mění životy i přímo v regionech – propojují sousedy a pomáhají tam, kde je to opravdu potřeba.
Digitální babičky z Kopřivnice
Copak je možné, aby teenageři učili seniory a obě strany to bavilo? V Kopřivnici dokázali, že ano. Pětice mladých lidí už nechtěla sledovat, jak se jejich starší sousedé bojí sáhnout na tablet nebo naletí internetovým šmejdům.
A tak vznikl projekt DIGIbabi + DIGIděda. Na přátelských setkáních mladí lektoři provedli seniory světem chytrých telefonů a naučili je, jak bezpečně využívat internet. Projekt podpořený Evropským sborem solidarity přinesl seniorům digitální dovednosti, ale taky prolomil bariéry. Účastníci zjistili, že do starého železa nepatří, a mladí lektoři našli vděčné posluchače. Ukázalo se, že k velké změně nepotřebujete cestovat přes půl planety. Stačí dobrý nápad a chuť pomáhat přímo tam, kde žijete.
Kdo v tom má prsty?
Možná si říkáte: Kde se na takové nápady berou peníze? Za vším hledejte evropské vzdělávací programy. A aby se tyto prostředky dostaly ke konkrétním lidem v Česku, stará se o ně Dům zahraniční spolupráce (DZS).
DZS funguje jako spolehlivý parťák. V Česku administruje nejen Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, ale třeba i Fondy EHP a další sítě pro mezinárodní spolupráci. Co to znamená v praxi? DZS radí školám, spolkům i partám kamarádů, jak si říct o grant, a dohlíží na to, aby peníze putovaly na smysluplné věci. Je to most, který spojuje český nápad s evropskou podporou.
Druhá šance na restart
Vzdělávání nekončí školou a život není vždycky nalajnovaný rovně. Programy, které DZS zprostředkovává, pamatují i na ty, kteří klopýtli. Organizace RUBIKON Centrum využila evropské peníze k pomoci lidem, kteří si odpykávají trest ve vězení.
Vězni se učili pracovat s počítačem a internetem. Proč? Protože až vyjdou ven, budou muset komunikovat s úřady nebo si hledat práci online. Tento projekt jim dává šanci na normální život a snižuje riziko, že se vrátí na šikmou plochu. I tady evropské peníze pomohly vyřešit jeden palčivý problém přímo u nás doma.
Kudy vede cesta k podpoře?
- Jste student nebo učitel? Zeptejte se na své škole na Erasmus+. Škola vyřídí grant a vy můžete vyrazit sbírat zkušenosti.
- Máte partu přátel (5+ lidí)? Chcete vylepšit park nebo pomoct sousedům? V programu Evropský sbor solidarity nepotřebujete „razítko“ – stačí nápad a odhodlání.
- Pracujete v neziskovce, knihovně nebo klubu? Vaše organizace může žádat o peníze na vzdělávání týmu nebo rozvoj komunity.
- Chcete se profesně posunout? Kurzy, stínování a stáže v zahraničí jsou dostupné i pro dospělé a odborníky.
A co váš příběh?
Evropské programy jsou otevřené téměř pro všechny. DZS je tu od toho, aby vám (nebo vaší organizaci) pomohl projít administrativou a ukázal cestu.
Ať už sníte o stáži v zahraničí nebo chcete s partou kamarádů oživit sídliště, váš sen se může splnit. Velká změna může začít jedním malým nápadem u vás doma.
👉 Najděte program, který sedí právě vám, a inspirujte se dalšími příběhy nadzs.cz/pribehy.