Nejlepší a nejhorší pasy světa: Jak moc ovlivňuje váš cestovní doklad to, co zažijete?

Silný pas otevírá svět, slabý ho zavírá

Představte si dva mladé lidi – jeden z Německa, druhý z Afghánistánu. Oba chtějí cestovat, poznávat svět nebo pracovat v zahraničí. Ten první má přístup do více než 190 zemí bez víz a maximálně tak řeší, jaké pojištění do zahraničí uzavřít. Ten druhý má se svým pasem přístup do méně než 30 států a ještě k tomu v nich často čelí podezření či odmítnutí.

To není sci-fi, ale realita globální nerovnosti, kterou nejviditelněji ilustruje Henley Passport Index – každoroční žebříček, který řadí země podle toho, kolik států mohou jejich občané navštívit bez vízové povinnosti.

Jaké jsou TOP pasy světa v roce 2025?

Japonsko, Singapur, Francie, Německo: Umožňují bezvízový vstup do více než 190 zemí.

Česká republika: Patří do top 10 a umožňuje bez víz vstup do více než 180 zemí.

Afghánistán, Sýrie, Irák: Tyto pasy umožňují přístup pouze do 25–35 států.

Pas ovlivňuje víc než jen zvolenou destinaci

Silný nebo slabý pas nerozhoduje jen o tom, kam můžete vycestovat bez víz. Rozhoduje také o tom:

jak dlouho budete čekat na schválení vstupu;

kolik zaplatíte za víza, překlady, asistenci;

jak vás kontrolují na hranicích či letištích;

jak vás vnímají úředníci a dokonce i místní obyvatelé.

Pas tedy není jen knížka s razítky. Je to symbol důvěry, nebo podezření, svobody, nebo limitů.

Zdroj: UNIQA Management Services, s.r.o.

Na český pas můžeme být hrdí

Také vás překvapuje, že se český pas momentálně umísťuje v první desítce top pasů světa? Je potěšující zprávou, že už dlouhodobě patří mezi ty nejvýkonnější cestovní doklady. Občané České republiky mohou cestovat bez víz do více než 180 zemí, včetně Ameriky, Austrálie či Japonska.

To však neznamená, že byste měli být zcela bezstarostní. I s českým pasem vás v zahraničí může překvapit drahá zdravotní péče, ztráta dokladů nebo komplikace při vstupu do některých zemí. Pas vám usnadní cestu, ale kvalitní pojištění, připravené dokumenty a lokální znalosti rozhodnou o tom, zda bude i bezproblémová. Ještě před odjezdem si proto:

sjednejte pojištění do zahraničí;

uložte sken pasu do cloudu;

stáhněte offline mapy;

zjistěte dostupnost mobilní sítě a datového internetu;

zjistěte si specifika místních zákonů (někde můžete dostat pokutu i za zkřížené nohy či nesprávné gesto);

uložte si číslo na zahraniční zastoupení České republiky v dané zemi.

Pas vás do vámi zvolené země vpustí, ale vaše příprava rozhodne o tom, jak se vám tam bude líbit.