Nemovitosti versus fondy: Kam vložit peníze, když úroky šplhají?
V době, kdy úrokové sazby šplhají do výšin, hledají investoři způsoby, jak zhodnotit své prostředky na realitním trhu. V souvislosti s tím velká část z nich řeší dilema, zda investovat do koupě nemovitosti, nebo raději vložit prostředky do investičního fondu. Pojďme se podívat, jaké možnosti vám trh v současnosti nabízí.
Vlastní byt aneb když chcete mít věci pod kontrolou
Koupě vlastního bytu na pronájem láká mnoho investorů vidinou pravidelného příjmu. Nákup nemovitosti ale není zrovna jednoduchý proces a samotný pronájem vás taktéž bude stát spoustu času, energie i nervů. Pokud víte, jak na to, můžete si z pronajímání nemovitostí vytvořit prosperující business.
Aktuálně se hypoteční sazby pohybují okolo 5 %. Experti z portálu Ušetřeno.cz upozorňují, že banka zájemců obvykle nepůjčí více než 90 % hodnoty nemovitosti. U osob starších 36 let to bývá ještě méně.
V praxi to znamená, že při ceně 5 milionů Kč za byt či dům musíte mít naspořeno alespoň 500 tisíc Kč. Počítejte přitom s měsíční splátkou okolo 20 tisíc Kč. Každopádně vlastnictví nemovitosti s sebou nese i výhody. Máte nad ní absolutní kontrolu a můžete aktivně zvyšovat její hodnotu dalšími úpravami či rekonstrukcemi.
Dalším faktorem je také vaše cenová politika pronájmu. Tu si musíte nastavit tak, aby byla pro vás maximálně výhodná. Zpravidla se v takovém případě výnosy pohybují mezi 4 až 8 % ročně. Přičíst k tomu ale můžete i již zmíněné zhodnocení nemovitosti v průběhu času.
Nemovitostní fondy: Profesionální správa bez starostí
Bezstarostnější alternativou k přímé investici jsou nemovitostní fondy, které spravují rozsáhlá portfolia komerčních nemovitostí. Největší dvě výhody jsou, že je za prvé vedou zkušení profesionálové a za druhé vám odpadne spousta starostí spojených se správou nemovitosti a jednání s nájemníky. Pouze vložíte volné finanční prostředky do fondu a vyčkáte na výsledek.
Nemovitostní fondy vypadají natolik slibně, že o vstupu na jeho trh uvažuje Penzijní společnost Rentea, které spravuje tři účastnické fondy, které investují do dluhopisů a akcií. Novinkou v brzké budoucnosti by měl být Alternativní účastnický fond, který by odvážnějším investorům nabídl možnost investovat i do nemovitostí a dalších alternativních aktiv.
Která cesta je ta pravá?
Rozhodnutí mezi vlastní nemovitostí a nemovitostním fondem závisí především na vašich preferencích a možnostech. Koupě vlastního bydlení je ideální volbou pro ty, kteří chtějí mít investici pod kontrolou a jsou připraveni věnovat čas její správě. V některých případech vám může přinést vyšší výnosy, ale vyžaduje také více práce.
Nemovitostní fondy naopak představují řešení pro investory, kteří preferují pasivní přístup. Profesionální správa přináší větší stabilitu, i když za cenu správcovských poplatků, které se pohybují mezi 1 až 2 % ročně. V každém případě si vždy přepočítejte výnosnost své investice.
Pomoci vám mohou dostupné online kalkulačky či finanční poradce. Ten vám poradí nejen s investicí, ale i jejím případným financováním. Dejte si ale pozor, abyste nenarazili na podvodníky. Vkládejte své prostředky pouze do ověřených rukou, a to jak v případě poradců, tak i investičních fondů.
Vždy myslete na případná rizika. U nemovitostí vás může ohrozit vysoká splátka hypotečního úvěru. Pokud vás překvapí nečekané události a nemáte dostatečné rezervy, můžete se dostat do platební neschopnosti. Naopak u investic se váš vklad může znehodnotit nebo se zcela ztratit.