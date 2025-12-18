Pouze 33 % Čechů má naspořeno na důchod. Jak se na stáří připravit, aby vás nezaskočilo?
Mnoho lidí si přeje strávit stáří doma, s podporou blízkých a bez finančního stresu. Realita však ukazuje, že na tuto etapu je připraven jen malý podíl Čechů. Často chybí jasný plán, dostatečné úspory i povědomí o možnostech pojištění. Jak tato rozhodnutí ovlivní naši budoucnost? Zeptali jsme se Petra Němečka z NN životní pojišťovny a penzijní společnosti.
Petr Němeček vysvětluje, že finanční jistota ve stáří se netvoří až v posledních letech života. Stejně jako u zdraví jde o dlouhodobý proces, který začíná daleko dřív. Výzkum ukazuje, že 15 % lidí se na stáří nepřipravuje vůbec, a většina z těch, kteří si přejí zůstat doma, na to nemá dostatečné úspory.
Podle Petra je prvním krokem jednoduché zmapování vlastní situace – vědět, jaké budou výdaje, jaké jsou vlastní možnosti a co by v případě potřeby péče znamenalo pro rodinu. Právě individuální plán je podle něj základ, bez kterého se lidé často zbytečně dostávají do stresu.
Když přání naráží na realitu
Péče o blízkého je nejen fyzicky a psychicky náročná, ale také finančně zatěžující. Výzkum ukazuje, že 53 % Čechů stále spoléhá na stát, ale ten dokáže pokrýt jen část potřeb. Zajištění domácí péče totiž znamená náklady na služby, pomůcky i čas blízkých.
Nejčastější chyby vznikají právě v domnění, že se věci „nějak vyřeší“. Podle něj je důležité počítat i s variantou, že péče bude náročnější, než si dnes představujeme. Když se o ní v rodině nemluví otevřeně, může realita přinést překvapení a zátěž, které bylo možné předejít.
Jaké možnosti lidé dnes mají?
Stát podporuje nejen penzijní spoření, ale nově také pojištění dlouhodobé péče, které si lidé mohou odečíst z daňového základu až do výše 48 tisíc korun ročně. Do spoření i pojištění mohou navíc přispívat zaměstnavatelé, což z těchto nástrojů dělá finančně efektivní způsob přípravy.
Podle Petra je pojištění dlouhodobé péče jedním z klíčových produktů budoucnosti – pomocník, který dokáže zmírnit dopady náročných situací a udržet stabilitu rodiny. Jak říká, důležité je začít včas a nespoléhat jen na to, že vše zvládneme sami.