Revoluce ve fotovoltaice pro bytové domy

Zatímco řada firem v ČR nabízí bytovým domům pouze možnost spotřeby elektrické energie ve společných prostorách domu nebo její částečné „skladování“ v bateriových úložištích pouze pro potřeby těchto prostor, společnost Bluenet NTS, a. s. využívá již řadu let vlastní originální řešení přes tzv. jednotné odběrné místo. Díky tomuto konceptu je možné až devadesát procent vyrobené energie spotřebovat přímo v bytových jednotkách SVJ nebo bytového družstva.

Jak to funguje a jaké jsou hlavní výhody řešení

V bytovém domě spravovaném SVJ nebo bytovým družstvem se určí jeden hlavní distribuční elektroměr, který dále bude sloužit jako tzv. jednotné odběrné místo. Zpravidla se jedná o elektroměr pro společné prostory domu. Po příslušné úpravě v rozvaděči poté zůstávají u jednotlivých bytů pouze podružné elektroměry pro sledování odběru bytů. Ty však již nejsou napojeny přímo na distributora. Bytový dům tak jako celek mj. šetří část distribučních poplatků a přidružené poplatky. Přes jednotné odběrné místo pak lze díky užitnému vzoru Bluenet NTS, a.s. řídit toky elektřiny z fotovoltaické elektrárny tak, aby byl celý provoz pro bytový dům co nejekonomičtější. Umožňuje inteligentní řízení přetoků, řídí vybíjení a nabíjení baterií a distribuci elektřiny do jednotlivých bytových jednotek. Hlavní výhodou tohoto řešení je možnost využít na maximum elektřinu vyrobenou z fotovoltaické elektrárny přímo v bytech a napájet spotřebiče v domácnostech, jako jsou ledničky, mrazáky či pračky, aniž by bylo třeba kupovat drahou energii ze sítě.

Bluenet NTS

Jak probíhá rozúčtování energie

S rozúčtováním energie pak pomůže jednoduchá a intuitivní aplikace od Bluenet NTS, a.s. Do této aplikace přicházejí on-line data z jednotlivých elektroměrů a systému fotovoltaické elektrárny, takže s její pomocí lze automaticky rozpočítat náklady na jednotlivé byty podle jejich skutečné spotřeby a podíl z výroby fotovoltaického zdroje přidělit jednotlivým bytům, např. dle podlahové plochy nebo podle jiného předem odsouhlaseného klíče. Toto velmi elegantní řešení tak snižuje administrativní náročnost na straně SVJ nebo bytového družstva na minimum.

Co se stane s nevyužitou energií?

Elektrická energie, která se nevyužije, se stejně jako v jiných elektrárnách může uložit do baterií nebo v krajním případě prodat do distribuční sítě. Chytré elektroměry a celá koncepce systému umožňují použitím sofistikovaných algoritmů efektivně řídit, co se v daný okamžik bude dít s vyrobenou elektrickou energií, aby efektivita využití fotovoltaiky byla co nejvyšší.

Jak začít?

Prvním krokem každého předsedy SVJ či bytového družstva k výše uvedenému řešení je nezávazná osobní schůzka s technickým zástupcem Bluenet NTS, a. s., který následně připraví návrh optimálního řešení pro daný dům. Schůzku lze sjednat prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.bluenet.as, případně přímo na telefonním čísle 774 589 252.