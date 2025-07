Sklo jako tajný strážce vašeho domova. Víte, před čím vším vás ochrání?

Na první pohled neviditelné, ale pro bezpečnost našich domovů zcela zásadní – sklo hraje mnohem důležitější roli, než si uvědomujeme. Okna totiž nejsou jen zdrojem světla. Jsou to nenápadní hrdinové, kteří vás chrání každý den. Víte, co všechno dokáže kvalitní zasklení?

Teplo domova zůstává uvnitř

Když se řekne „tepelná izolace”, většina lidí si představí zeď a nevzhlednou pěnu. Málokoho napadne, že na tepelné ztráty má významný vliv i to, čím vyplníte prostor, kde stěny nejsou – tedy okna. Proto byste výběr vhodného typu zasklení měli řešit už ve fázi projektu domu. Jinak se může lehce stát, že budete roky topit pánu bohu do oken.

Myslíte si, že jsou všechna skla stejná? Možná vás překvapí, kolik rozdílů je mezi jednotlivými typy. Třeba takové kvalitní izolační zasklení vám totiž dokáže ušetřit i tisíce korun ročně. V zimě udrží teplo doma, v létě ho zas nepustí dovnitř – zkrátka ochránce příjemného klimatu, jak má být.

Zdroj: Shutterstock

Venkovnímu hluku vstup zakázán

Nejspíš jste to už zažili na vlastní kůži… Užíváte si nikým nerušenou chvilku odpočinku, když poklidné ticho náhle přeruší startující sekačka. To probudí sousedova psa, který na nepříjemné překvapení reaguje salvou štěkotu. Zasloužená pohoda je tatam a vy si jen říkáte, proč jste tenkrát nevzali to akustické zasklení.

Správně navržená skla opatřená protihlukovou fólií totiž zvládnou snížit akustický tlak až o 52 dB. Pro lepší představu uvádíme 3 nejčastější narušitele klidu spolu s jejich hlučností:

Štěkot psa: 60-90 dB

Hlučná ulice: 70-85 dB

Sekačka na trávu: 80-100 dB

Nezvaní hosté nemají šanci

Možná vám to připadá absurdní – vždyť rozbít okno je ten nejsnazší způsob, jak se dostat do cizího domu. Dělá to tak přece každý zloděj v akčním filmu. Dnes už ale víme, že i z křehkého materiálu, jako je sklo, lze udělat téměř nerozbitnou bariéru, která případným nezvaným hostům překazí jejich nekalé plány.

Dva nejčastěji používané způsoby jsou vrstvení fólií a kalení. V obou případech vzniká pevné zasklení, které se jen tak nerozbije – a pokud ano, tak bez rizika pořezání. Zatímco střepy vrstveného skla zůstanou přilepené na fólii, to kalené se roztříští na malé neostré úlomky. Díky bezpečnostnímu zasklení tedy nehrozí ani nepříjemné úrazy za běžného provozu, například při pádu na sklo.

Sluneční paprsky na vás nemůžou

Nechápejte to špatně – nikdo samozřejmě nechce žít v temné kobce. Ale jsou dny (někdy i týdny), kdy je toho slunce až moc. Celý den se potíte v rozpálených ulicích a pak přijdete domů, kde vás čeká další výheň.

Jasně, můžete zatáhnout závěsy nebo si zapnout klimatizaci… Ale pokud se nechcete za bílého dne ponořit do tmy nebo trápit svou peněženku vysokými účty za energie, pak tohle řešení zřejmě nebude to pravé. Naštěstí existuje alternativa – izolační sklo se sníženou světelnou a tepelnou propustností. To dokáže nahradit stínicí techniku tam, kde její instalace není možná. Díky tomu brání přehřátí interiéru a tím snižuje náklady na jeho chlazení.

• Zdroj: CnSee

Váš domov si zaslouží tu nejlepší ochranu, která začíná u kvalitního zasklení. Společnost HELUZ IZOS má s jeho výrobou více než 30 let zkušeností. Jejich skla pomohla už tisícům domácností k bezpečnému a šetrnému bydlení. Zajímá vás, jestli může pomoci i vám? Přečtěte si další informace o sklech IZOS.