Svatby v Břevnovském klášteře: jedinečný genius loci a noblesa
Zájem o svatby na historických místech v metropoli stále roste, nevěsty, ženichové i agentury čím dál častěji hledají lokace, které nabídnou nejen vizuální atraktivitu, ale také plnohodnotné produkční zázemí. Břevnovský klášter v Praze kombinuje barokní atmosféru s moderním servisem a stává se tak jedním z nejvyhledávanějších svatebních míst.
Proč právě Břevnov
Barokní kulisy, romantická zahrada a interiéry, které dodají každé chvíli váhu. Břevnovský klášter je jedinečné svatební místo přímo v Praze. Jako nejstarší mužský klášter v Čechách (založen roku 993) nese příběh staletí, který se přirozeně propíše do vašich vzpomínek i fotografií. Historická atmosféra jde ruku v ruce s elegantním designem interiérů, výsledkem je reprezentativní prostor stále laskavý k intimním momentům.
Klášter se nachází ve výhodné a klidné lokalitě na Praze 6. Areál má snadnou dostupnost MHD a nabízí praktické benefity pro hosty včetně bezplatného parkování až pro 60 vozů. Pro zahraniční svatebčany je navíc blízko Letiště Václava Havla.
Variabilita prostoru pro malá „ano“ i velké oslavy
Tereziánský sál pojme slavnostní hostinu pro cca 120 osob nebo obřad v divadelním sezení až pro 200 hostů. Přízemní Sala Terrena funguje skvěle jako prostor pro večerní party, ale zvládne odbavit i svatební oběd. Benediktinská vinárna dodá komorní atmosféru menším skupinám. Nádvoří a klášterní zahrady jsou ideální pro venkovní obřady a koktejly. Pro civilní obřady je v areálu vyhrazen prostor Vojtěška, zatímco přítomnost Baziliky svaté Markéty vnáší do lokace i možnost církevního rámce (po dohodě s farností).
Catering, který je součástí zážitku
IN CATERING pro Břevnov připravuje prvotřídní gastronomii a pomůže i s organizací, dekoracemi a doprovodným programem, aby vše působilo harmonicky od první minuty po poslední přípitek.
Co to znamená pro nevěsty a ženichy
Jeden areál, více scénářů: flexibilita pro různé styly a velikosti svateb. Obřad v zahradě, koktejl na nádvoří, oběd v Tereziánském sále, svatební party v Sala Terreně. Fotogenické prostředí, které umí podtrhnout atmosféru, jasně dané kapacity prostoru, logistika a parkování přímo v areálu, prověřená produkce a zkušený tým.
Ať už plánujete svatbu samostatně, nebo přes agenturu, v Břevnově získáváte zázemí, které zvládne celý svatební den na jednom místě a bez kompromisů.
Termíny 2026
S ohledem na poptávku doporučujeme rezervovat termín s předstihem. Nejrychlejší cesta je přes poptávkový formulář na stránce www.svatbanabrevnove.cz, napište nám základní parametry a my vám pomůžeme navrhnout ideální scénář i rozpočet.