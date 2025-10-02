USPRINT.cz: „Když velkoformátový tisk není jen zakázka, ale partnerství“
Velkoformátový tisk je dnes nedílnou součástí marketingu – od polepů aut, přes výlohy, až po bannery či reklamní plochy v interiérech. Přestože se na trhu pohybuje celá řada velkých hráčů, stále je prostor pro firmy, které staví na osobním přístupu a komplexním servisu. Jednou z nich je rodinná společnost USPRINT.cz, kterou založil a vede Honza Uhlíř.
Od tisku až po instalaci
„Naším hlavním cílem je, aby klient nemusel nic řešit sám. Co se u nás zadá, to se u nás vyrobí – a pokud je třeba, také nainstalujeme,“ vysvětluje Honza Uhlíř. Podle něj právě schopnost dodat kompletní řešení odlišuje USPRINT.cz od mnoha jiných tiskáren. Firma se specializuje na velkoformátový tisk – samolepící fólie, plakáty, fotopapíry či plátna. Velkou výhodou je i to, že díky kombinaci tisku a řezání dokáží vyrobit samolepku v libovolném tvaru.
„Klienti se na nás obracejí s nejrůznějšími požadavky. Polepujeme auta, výlohy, desky, ale třeba i celé obchodní prostory. Díky našim zkušenostem poradíme, jaký materiál je vhodný pro dané prostředí, aby výsledná instalace vydržela co nejdéle a vypadala profesionálně,“ dodává Uhlíř.
Individuální přístup místo sériové výroby
Zatímco velcí hráči na trhu často preferují zakázky v tisícových sériích, USPRINT.cz cílí i na zákazníky, kteří potřebují jen „maličkost“. „Nemusíte u nás objednávat velké množství. Pokud chce někdo jedinou nálepku na dveře, rádi mu ji uděláme. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a snažíme se najít řešení, které mu bude vyhovovat,“ říká majitel.
Tento přístup oceňují nejen menší firmy, ale i velcí klienti, kteří hledají partnera, na kterého se mohou spolehnout. „Máme dost zkušeností, abychom zvládli i rozsáhlé zakázky. Pokud ale víme, že je projekt nad naše síly, řekneme to otevřeně. Férovost je pro nás základní hodnota,“ dodává.
Ukázka polepu prodejen a komerčních prostor |
Když chybí grafika, pomůžeme
Velkou překážkou pro řadu menších firem bývá, že nemají k dispozici profesionálně připravenou grafiku. I s tím si ale v USPRiNT.cz poradí. „Pokud klient dodá grafiku, tiskneme z jeho podkladů. Ale když grafiku nemá, pomůžeme mu s její přípravou. Může jít o jednoduché úpravy nebo o kompletní návrh. Cílem je, aby zákazník od nás odcházel s hotovým produktem, který funguje a reprezentuje jeho značku,“ popisuje Honza Uhlíř.
Rodinná firma s dlouholetou praxí
USPRINT.cz funguje jako menší rodinná firma, což podle Uhlíře přináší zásadní výhodu – flexibilitu a osobní přístup. „U nás zákazník ví, s kým mluví. Každou zakázku můžeme předem konzultovat, sami si vše zaměříme, posoudíme a navrhneme nejlepší řešení. Zkušeností máme opravdu hodně, takže dokážeme vyhovět širokému spektru klientů,“ vysvětluje.
A právě to je podle něj důvod, proč se firmě daří obstát i v konkurenci velkých hráčů. „Chceme růst, ale nikdy nechceme ztratit to, co nás odlišuje – osobní přístup, férovost a schopnost řešit věci od A do Z. Pro klienty jsme partner, ne jen dodavatel,“ uzavírá Uhlíř.