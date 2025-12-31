Rok 2025 byl nejlepším rokem historie lidstva
- Svět je dnes bohatší než kdy dřív a rok 2025 patřil k ekonomicky nejúspěšnějším v moderní historii.
- Příroda i zdraví dostaly vzácné dobré zprávy – čistší řeky, návraty zvířat i nové léky.
- Technologie udělaly skok, který ještě nedávno působil jako sci-fi – od AI po autonomní stroje.
„Nejlepší“ je velmi subjektivní a ve světě se děje tolik špatného, že to určitě neplatí pro všechny. Nicméně v mnoha ohledech byl rok 2025 skutečně nejlepší, anebo alespoň skvělý, úžasný či v dobrém smyslu průlomový.
Můj následující výčet nijak nezlehčuje katastrofy kolem nás. Brutální válečné konflikty na Ukrajině, na Blízkém východě či v Súdánu jsou minimálně pro desítky milionů lidí tím nejhorším, co je v životě potkalo, a na rok 2025 nikdy nebudou vzpomínat v dobrém. Hádáme se, politika rozděluje přátelství i rodiny, ve vzduchu je „plnotučný“ americký útok na Venezuelu, stále umíráme na banální nemoci a leckde se otevírají nůžky mezi skupinami obyvatel.
Děje se ale celá řada pozitivních věcí a v součtu svět nikdy nebyl v mnoha ohledech lepším místem pro život než dnes. Od roku 1960 kleslo bohatství světa meziročně jen v šesti letech. Jen šestkrát jsme se měli v moderní historii hůř než o rok dříve. Letošní rok byl naopak jedním z těch úspěšnějších. Od předpandemické úrovně je světový HDP dokonce větší o více než čtvrtinu. A to je růst očištěný o inflaci. Nikdy svět jako celek nebyl bohatší než dnes.
Čistší vody, pomalejší úbytek lesů a návrat živočichů
Všechno ale není jen o penězích a HDP. V Paříži se po sto letech můžou lidé svobodně vykoupat v Seině, která byla dlouhé století natolik znečištěná, že to město zakazovalo. V Brazílii pokračoval pokles odlesňování, letos se ho podařilo snížit o více než desetinu. V Severní Americe se dařilo některým velkým šelmám, od vlků po medvědy, v Arizoně se znovu objevil jaguár. A v Británii hlásili v roce 2025 úžasný návrat populace vyder.
Pomáhaly i technologie. Na nejvyšší hoře světa Mount Everestu se do úklidu odpadků po turistech a horolezcích vydaly vedle šerpů i drony. Extrémně náročnou, záslužnou, ale hlavně nebezpečnou činnost tak dnes začaly dělat stroje. Berou nám práci, mohl by si někdo postesknout, ale tady si nejspíš nikdo stěžovat nebude.
Byl to samozřejmě rok umělé inteligence, která zaznamenala takový pokrok, že ho už nejsme schopni měřit jakýmkoli ukazatelem, který by prostému smrtelníkovi něco řekl. ChatGPT 5 se chlubil v titulcích tím, že má inteligenci týmu výzkumníků s Ph.D. tituly. Pod tím si ještě dokážeme něco představit, ale už ani tady nejde specifikovat, kolik lidí a s jakými tituly. Je to prostě hodně chytré a stále chytřejší.
Autonomie na každém rohu
Možná jste si vyzkoušeli projet se samořídícím autem. Naše akciové investice byly taženy ve velkém stylu technologickými tituly. Tak moc, že mnozí začali nahlas křičet, že se nacházíme v bublině podobné přelomu milénia. Až tak rychlý pokrok, že mu nechceme věřit. Muskově Tesle se podařilo dodat přímo z linky jedno auto až k zákazníkovi, aniž by do celého procesu zasáhl člověk. I v Česku už projel první robotický rozvoz jídla.
Česká firma Tropic Square udělala bouři ve světě mikročipů, když představila úplně první auditovatelný a otevřený čip na světě. Ve světě, který na čipech stojí, je to naprosto zásadní pokrok.
Máme nový lék na malárii, horečku dengue i Huntingtonovu chorobu. Poklesly počty vražd i násilí, dokonce i v takových zemích, jako jsou Spojené státy, Mexiko či Brazílie. Těžko se dá říct, že ve světě s válkami násilí klesá, ale i tady máme dobré zprávy, jakkoliv se to na první pohled nemusí zdát.
Lidstvo je fantastické, když společnými silami miliardy lidí posouvají naše poznání, přicházejí s technologiemi, porážejí nemoci a šetří přírodu. O to větší katastrofou je, když naši kreativitu, zručnost a schopnost spolupracovat doslova zabíjíme ve válkách či využíváme k neproduktivnímu hašteření, nebo dokonce okrádání a ubližování. I přesto všechno špatné byl ale rok 2025 v mnoha ohledech báječný. A v mnoha i nejlepším, který jsme kdy jako lidstvo zažili.