Burzovní hostina v roce 2026? Své firmy mohou upsat Musk, Altman i Strnad
- Bez ohledu na vývoj finančních trhů by mohl být rok 2026 pro investory výjimečný.
- V posledních týdnech přibylo náznaků, že se na úpis akcií chystá hned několik mimořádně sledovaných firem, jako jsou OpenAI nebo SpaceX.
- O jeden z největších burzovních debutů v Evropě by se mohla postarat česká firma.
Fascinace umělou inteligencí ze strany Wall Street nejspíš ještě zesílí. Pod stále větší drobnohled se může brzy dostat zejména společnost OpenAI. Ta vytvořila světově nejpoužívanější jazykový model ChatGPT a podle zdrojů agentury Reuters se připravuje k pompéznímu vstupu na burzu, který by z ní při uvažovaném tržním ocenění kolem bilionu dolarů udělal jeden z nejúspěšnějších úpisů všech dob.
Část analytiků podle Reuters odhaduje, že k IPO, tedy k prvotní veřejné nabídce akcií, by mohlo v případě OpenAI dojít koncem roku 2026. Firma tyto informace nepotvrdila, nová vyjádření jejího spoluzakladatele Sama Altmana se ale nesou v duchu, že on sám má na přínosy úpisu své společnosti značně rozporuplný názor. „Jestli jsem nadšený z představy, že bych vedl veřejně obchodovanou firmu? Z nuly procent. Jestli jsem nadšený z toho, že by OpenAI byla veřejně obchodovanou společností? Zčásti ano, zčásti si myslím, že by to bylo dost obtěžující,“ prohlásil těsně před Vánoci Altman v podcastu Big Technology. Zároveň přiznal, že jeho firma bude ještě potřebovat velké množství kapitálu na své investice.
Revolut a čekání na licenci
Rozhoupat k IPO by ji nicméně mohly i aktivity konkurence. Jak nedávno informoval list Financial Times, AI start-up Anthropic je v raných fázích vyjednávání o podobě svého vstupu na burzu. Mladá firma, která stvořila zejména mezi programátory mimořádně populárního chatbota Claude, už podle FT navazuje spolupráci s právní kanceláří Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, která upsala akcie Googlu, LinkedInu nebo Lyftu. Anthropic ale reaguje na informace FT prohlášením, že k žádnému rozhodnutí, kdy a zda vůbec vstupovat na burzu, ještě ve společnosti nedošlo.
Ve stavu definitivně nepotvrzených očekávání se nachází i varianta úpisu cenných papírů ze strany britské fintechové společnosti Revolut. Šéfka její britské větve Francesca Carlesiová v dřívějším rozhovoru pro WSJ prohlásila, že klíčovým předpokladem možného IPO je získání britské bankovní licence. Tu Revolut dosud nemá. WSJ na jaře uvedl, že oboroví insideři houfně očekávají vstup fintechové společnosti na burzu v roce 2026.
Muskova burzovní raketa
Ze známých velkých firem se nejpravděpodobněji jeví IPO vesmírné společnosti SpaceX Elona Muska. Podle zdrojů agentury Bloomberg by k úpisu akcií firmy mohlo dojít už v polovině roku 2026. Tržní hodnota společnosti má údajně potenciál vylétnout až na 1,5 bilionu dolarů, což by SpaceX zařadilo těsně pod Metu nebo další Muskovu společnost Tesla.
Plány na IPO nepřímo potvrdil sám Musk, když na své sociální síti X přitakal názorovému článku pro web Ars Technica na téma toho, proč nastala ideální doba na úpis akcií SpaceX kvůli rozmachu AI a stále častějším úvahám o tom, zda by dávalo smysl stavět mohutná výpočetní centra pro její chod na oběžné dráze Země. K naplnění podobných odvážných vizí by mohla právě SpaceX výrazně přispět.
Strnadovy velké ambice
Nejen z pohledu českých investorů si ale velké množství pozornosti zaslouží i dění v Evropě. Na amsterdamskou burzu možná brzy vstoupí firma jednoho z nejbohatších Čechů Michala Strnada, holding Czechoslovak Group. Podle zdrojů agentury Bloomberg zvažuje CSG prodej části akcií při ocenění kolem tří miliard eur, tedy zhruba 72 miliard korun.
Šlo by o jednu z největších primárních emisí akcií v Evropě v roce 2026. Strnad tyto informace Bloombergu nekomentoval. „Chci z CSG udělat největší obrannou firmu v Evropě, plně vertikálně integrovanou a působící na globálních trzích,“ řekl pro Bloomberg k plánům a ambicím Czechoslovak Group Strnad. Podle něj je konkurenční výhodou skupiny její široká diverzifikace, silná exportní orientace a relativní nezávislost na velkých vojenských zakázkách v jediné zemi.
