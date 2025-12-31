Česko je čtvrtý největší vývozce pyrotechniky na světě, doma ale zpřísňuje pravidla a prodeje padají
- Česko je čtvrtým největším vývozcem zábavní pyrotechniky, ačkoliv většina světové produkce stále pochází z Číny.
- Od prosince 2025 a července 2026 v tuzemsku platí omezení odpalu i povinné licence pro silnější výrobky.
- V některých městech platí úplné zákazy, jinde silvestr tvoří jedinou výjimku.
U příprav na ohňstroje málokdo přemýšlí, odkud vlastně pocházejí. Zatímco je všeobecně známé, že Čína zásobuje svět vším od elektroniky po textil, u pyrotechniky to platí snad dvojnásob a absolutní většina jí vzniká právě tam.
Čína dlouhodobě dominuje světovému trhu a podle dat OSN Comtrade v roce 2024 vyvezla přes 408 tisíc tun pyrotechniky v hodnotě 1,1 miliardy dolarů, což je desetinásobně víc než u všech ostatních zemí dohromady.
V první pětce jsou mimo jiné Nizozemsko, Německo, Česko a Polsko, jejichž společný export dosáhl zhruba 22 tisíc tun. Největším dovozcem jsou Spojené státy, které ročně přivezou přes 143 tisíc tun, následované Německem s 50 tisíci tunami. Právě Německo je zároveň jedním z hlavních cílů českých exportérů.
Propad tržeb
V Česku od prosince 2025 a července 2026 přichází série změn, která má podle ministerstva průmyslu zvýšit bezpečnost, chránit zvířata i životní prostředí. Novela zákona o pyrotechnice zakazuje odpalování v blízkosti škol, nemocnic, domovů pro seniory, útulků a dalších citlivých míst. Ministerstvo zemědělství zpřístupnilo mapovou aplikaci, která přehledně ukazuje zakázané lokality.
Dopad na trh je už nyní patrný a poptávka ve specializovaných prodejnách před letošním silvestrem klesla meziročně o desítky procent. Mnozí obchodníci hlásí propad až o 60 až 70 procent a část firem zvažuje omezení nebo konec činnosti.
Asociace českých profesionálních ohňostrojařů bude po státu požadovat náhradu škody, která podle ní obchodníkům v důsledku novely vznikla. „Dopady na podnikání jsou závažné. Hrozí propouštění zaměstnanců a likvidace společností, které přispívají do státního rozpočtu ročně cca dvěma miliardami korun," sdělila asociace pro ČTK.
Řada měst uděluje výjimku
Přestože novela nastavuje společná pravidla, realita ve městech je roztříštěná. Desítky samospráv v posledních měsících upravily své vyhlášky a některé sice zpřísnily zákazy, jiné si ponechaly prostor pro silvestrovské výjimky.
Například v Mladé Boleslavi platí celoroční zákaz, ale výjimka se podle nové vyhlášky o veřejném pořádku stanovuje pro čarodějnice a silvestr a podobně pravidla nastavily také Pardubice. Oproti tomu v Brně platí zákaz už od roku 2020 a pražský novoroční ohňostroj byl zrušen už v roce 2019.
Metropole letos nebude pořádat ani videomapping, tedy promítání na budovy. Pro obyvatele metropole místo toho magistrát připravil na 1. ledna zvýhodněné vstupné do zoologické a botanické zahrady, Muzea MHD ve Střešovicích, pražského planetária či Petřínské rozhledny
Od 1. července 2026 se výrazně zpřísní také podmínky pro používání silnější zábavní pyrotechniky. Kategorie F3, tedy například velké baterie či silné petardy, budou dostupné pouze držitelům odborného osvědčení vydaného Českým báňským úřadem. Běžným zákazníkům tak zůstávají jen kategorie F1 a F2, tedy prskavky, fontány, menší rakety či základní baterie.