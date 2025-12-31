Předplatné

Pražská burza uzavřela rok na historických maximech, index PX vzrostl o více než 50 %

Bohumil Trampota
  • Pražská burza za rok 2025 dosáhla historických rekordů, PX index vzrostl o více než 50 %.

  • Největší růst v indexu PX zaznamenaly tituly z finančního sektoru, včetně pojišťovny VIG a Erste Group.

  • Pro rok 2026 se očekává další růst díky silným výsledkům firem, fiskálním stimulům a investicím do technologie.

Hlavní index pražské burzy PX za tento rok předvedl opravdu silný výkon a stylově zakončil rok na svém novém historickém maximu. Rok 2025 je pro něj druhým nejlepším v historii a nejlepší od roku 2004. Na rekordech končí rok taky zámořský index S&P500 a evropský STOXX Europe 600. PX index letos vzrostl o 52,58 % na 2 685,65 b. Celkové zhodnocení, včetně zahrnutí dividend, je pak 61,34 %.

Aktivita investorů měřená zobchodovaným objem se v tomto roce podstatně zvýšila. Objem akciových obchodů dosáhl 170 mld. CZK, což představuje meziroční nárůst o téměř 57 %. O desítky procent se zvýšilo obchodování na každé emisi. Nejvyšší podíl na celkovém objemu měl letos ČEZ (34,48 %) a Erste Group (23,26 %), následovala Komerční banka (22,67 %).

Trh Prime pražské burzy se v únoru rozrostl. Primární úpis akcií (IPO) uskutečnila společnost Doosan Škoda Power. Tahounem burzy, respektive za růstem indexu PX, byly jednoznačně tituly z finančního sektoru. Ten bychom mohli charakterizovat silnými hospodářskými výsledky, zvýšenými projekcemi na další období a vysokými dividendami.

Vůbec nejlepší byla letos v indexu PX pojišťovna VIG, která předvedla zhodnocení o 115,34 %. Erste Group posílila o 66,50 %, Moneta o 56,22 % a Komerční banka o 36,95 %. Nováček na pražské burze Doosan Škoda Power se obchoduje od února a za tuto dobu stihl investory potěšit růstem o 73,54 %.

Ale ani ostatní emise se určitě neztratily. ČEZ vzrostl o 35,32 %, Kofola o 23,34 %, Primoco o +22,22 % a Colt CZ o 10,76 %.

Jaký bude rok 2026?

Tím hlavním, nebo jedním z nejvýznamnějších faktorů, budou v příštím roce pro akciové trhy výsledky společností. Analytické odhady počítají s tím, že v roce 2026 hospodaření firem bude dále růst. Akciové trhy budou těžit mimo jiné z fiskálních stimulů (v Evropě např. do infrastruktury nebo obrany, v zámoří např. OBBBA) nebo masivních investic do technologického sektoru.

Navíc trhy bude podporovat Fed. Během prosince již jednou snížil sazby a do konce mandátu současného guvernéra Powella se čeká další snížení. A ani to nemusí být v příštím roce poslední úprava sazeb směrem dolů.

Situace bude minimálně na začátku roku pro akciové trhy příznivá. Z jednotlivých sektorů favorizujeme opět banky, od kterých se očekávají silné výsledky vysoké dividendy a/nebo odkupy vlastních akcií. Dále taky průmyslové společnosti nebo sektor utilit.

 Colt CZČEZDoosanErsteKofolaKBMonetaPMČRVIGGevorkyanPrimoco index PX

Leden

6,43 %11,18 % 1,11 %4,59 %5,01 %10,82 2,26 %7,54 %-4,41 %-1,11 %6,3 %
Únor2,25 %-3,85 %41,67 %7,82 %4,88 %17,06 %-0,87 %-0,12 %10,33 %-3,08 %-6,18 %5,59 %
Březen-0,27 %11,73 %-4,41 %-1,33 %3,72 %7,09 %7,65 %4,43 %13,49 %3,97 %3,59 %6,62 %
Duben-7,58 %-2,36 %-0,62 %-7,44 %-1,35 %-4,66 %-7,51 %-0,45 %0,98 %-4,58 %-5,2 %-4,14 %
Květen11,48 %8,24 %1,39 %19,02 %9,55 %-4,6 %6,06 %3,7 %4,67 %-10,4 %-2,44 %6,41 %
Červen-4,01 %2,07 %0,46 %0,99 %8,71 %-0,1 %0,84 %-5,41 %0,37 %-3,57 %-3,13 %0,41 %
Červenec1,39 %1,38 %6,08 %10,57 %-0,76 %1,38 %3,73 %-0,57 %4,63 %0,93 %-8,39 %3,92 %
Srpen-0,96 %4,56 %11,17 %1,37 %0,38 %-0,78 %2 %2,99 %-2,65 %0 %5,63 %1,16 %
Září7,07 %-1,53 %23,2 %1,6 %-3,07 %1,76 %7,96 %0,56 %4 %0,92 %18,67 %2,76 %
Říjen-0,52 %0,47 %-4,81 %6,61 %-3,95 %4,04 %8,1 %0 %-4,02 %4,55 %16,85 %2,84 %
Listopad-5,86 %-1,39 %-11,87 %4,44 %-1,23 %7,86 %6,04 %3,11 %8,38 %5,22 %-3,85 %4,03 %
Prosinec2,49 %1,57 %3,87 %9,71 %0,73 %-0,34 %2 %-0,22 %36,81 %0,83 %10 %7,72 %
 
202510,76 %35,32 %73,54 %66,5 %23,34 %36,95 %56,22 %10,37 %115,34 %-10,29 %22,22 % 52,58 %
Zdroj: Bloomberg

 

