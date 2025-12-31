Pražská burza uzavřela rok na historických maximech, index PX vzrostl o více než 50 %
Pražská burza za rok 2025 dosáhla historických rekordů, PX index vzrostl o více než 50 %.
Největší růst v indexu PX zaznamenaly tituly z finančního sektoru, včetně pojišťovny VIG a Erste Group.
Pro rok 2026 se očekává další růst díky silným výsledkům firem, fiskálním stimulům a investicím do technologie.
Hlavní index pražské burzy PX za tento rok předvedl opravdu silný výkon a stylově zakončil rok na svém novém historickém maximu. Rok 2025 je pro něj druhým nejlepším v historii a nejlepší od roku 2004. Na rekordech končí rok taky zámořský index S&P500 a evropský STOXX Europe 600. PX index letos vzrostl o 52,58 % na 2 685,65 b. Celkové zhodnocení, včetně zahrnutí dividend, je pak 61,34 %.
Aktivita investorů měřená zobchodovaným objem se v tomto roce podstatně zvýšila. Objem akciových obchodů dosáhl 170 mld. CZK, což představuje meziroční nárůst o téměř 57 %. O desítky procent se zvýšilo obchodování na každé emisi. Nejvyšší podíl na celkovém objemu měl letos ČEZ (34,48 %) a Erste Group (23,26 %), následovala Komerční banka (22,67 %).
Trh Prime pražské burzy se v únoru rozrostl. Primární úpis akcií (IPO) uskutečnila společnost Doosan Škoda Power. Tahounem burzy, respektive za růstem indexu PX, byly jednoznačně tituly z finančního sektoru. Ten bychom mohli charakterizovat silnými hospodářskými výsledky, zvýšenými projekcemi na další období a vysokými dividendami.
Vůbec nejlepší byla letos v indexu PX pojišťovna VIG, která předvedla zhodnocení o 115,34 %. Erste Group posílila o 66,50 %, Moneta o 56,22 % a Komerční banka o 36,95 %. Nováček na pražské burze Doosan Škoda Power se obchoduje od února a za tuto dobu stihl investory potěšit růstem o 73,54 %.
Ale ani ostatní emise se určitě neztratily. ČEZ vzrostl o 35,32 %, Kofola o 23,34 %, Primoco o +22,22 % a Colt CZ o 10,76 %.
Jaký bude rok 2026?
Tím hlavním, nebo jedním z nejvýznamnějších faktorů, budou v příštím roce pro akciové trhy výsledky společností. Analytické odhady počítají s tím, že v roce 2026 hospodaření firem bude dále růst. Akciové trhy budou těžit mimo jiné z fiskálních stimulů (v Evropě např. do infrastruktury nebo obrany, v zámoří např. OBBBA) nebo masivních investic do technologického sektoru.
Navíc trhy bude podporovat Fed. Během prosince již jednou snížil sazby a do konce mandátu současného guvernéra Powella se čeká další snížení. A ani to nemusí být v příštím roce poslední úprava sazeb směrem dolů.
Situace bude minimálně na začátku roku pro akciové trhy příznivá. Z jednotlivých sektorů favorizujeme opět banky, od kterých se očekávají silné výsledky vysoké dividendy a/nebo odkupy vlastních akcií. Dále taky průmyslové společnosti nebo sektor utilit.
|Colt CZ
|ČEZ
|Doosan
|Erste
|Kofola
|KB
|Moneta
|PMČR
|VIG
|Gevorkyan
|Primoco
|index PX
Leden
|6,43 %
|11,18 %
|1,11 %
|4,59 %
|5,01 %
|10,82
|2,26 %
|7,54 %
|-4,41 %
|-1,11 %
|6,3 %
|Únor
|2,25 %
|-3,85 %
|41,67 %
|7,82 %
|4,88 %
|17,06 %
|-0,87 %
|-0,12 %
|10,33 %
|-3,08 %
|-6,18 %
|5,59 %
|Březen
|-0,27 %
|11,73 %
|-4,41 %
|-1,33 %
|3,72 %
|7,09 %
|7,65 %
|4,43 %
|13,49 %
|3,97 %
|3,59 %
|6,62 %
|Duben
|-7,58 %
|-2,36 %
|-0,62 %
|-7,44 %
|-1,35 %
|-4,66 %
|-7,51 %
|-0,45 %
|0,98 %
|-4,58 %
|-5,2 %
|-4,14 %
|Květen
|11,48 %
|8,24 %
|1,39 %
|19,02 %
|9,55 %
|-4,6 %
|6,06 %
|3,7 %
|4,67 %
|-10,4 %
|-2,44 %
|6,41 %
|Červen
|-4,01 %
|2,07 %
|0,46 %
|0,99 %
|8,71 %
|-0,1 %
|0,84 %
|-5,41 %
|0,37 %
|-3,57 %
|-3,13 %
|0,41 %
|Červenec
|1,39 %
|1,38 %
|6,08 %
|10,57 %
|-0,76 %
|1,38 %
|3,73 %
|-0,57 %
|4,63 %
|0,93 %
|-8,39 %
|3,92 %
|Srpen
|-0,96 %
|4,56 %
|11,17 %
|1,37 %
|0,38 %
|-0,78 %
|2 %
|2,99 %
|-2,65 %
|0 %
|5,63 %
|1,16 %
|Září
|7,07 %
|-1,53 %
|23,2 %
|1,6 %
|-3,07 %
|1,76 %
|7,96 %
|0,56 %
|4 %
|0,92 %
|18,67 %
|2,76 %
|Říjen
|-0,52 %
|0,47 %
|-4,81 %
|6,61 %
|-3,95 %
|4,04 %
|8,1 %
|0 %
|-4,02 %
|4,55 %
|16,85 %
|2,84 %
|Listopad
|-5,86 %
|-1,39 %
|-11,87 %
|4,44 %
|-1,23 %
|7,86 %
|6,04 %
|3,11 %
|8,38 %
|5,22 %
|-3,85 %
|4,03 %
|Prosinec
|2,49 %
|1,57 %
|3,87 %
|9,71 %
|0,73 %
|-0,34 %
|2 %
|-0,22 %
|36,81 %
|0,83 %
|10 %
|7,72 %
|2025
|10,76 %
|35,32 %
|73,54 %
|66,5 %
|23,34 %
|36,95 %
|56,22 %
|10,37 %
|115,34 %
|-10,29 %
|22,22 %
|52,58 %
|Zdroj: Bloomberg