Předplatné

Vlastní nemovitost je pro mnoho Čechů mimo dosah. Roste význam nájemního trhu

Zdroj: iStock

Součást portfolia Generali Fondu realit: Praha, Legerova ulice
Součást portfolia Generali Fondu realit: Plzeň, Hálkova ulice
Součást portfolia Generali Fondu realit: Polsko, Varšava, Dom Dochodowy
5 Fotogalerie
Reklama

Dvě třetiny Čechů čekají další růst cen nemovitostí a téměř polovina se obává dražších hypoték. Vlastní bydlení je tak pro rostoucí část populace nedostupné a roste poptávka po nájemních bytech. Na situaci reagují developeři, stát i investiční fondy, které pomáhají financovat rezidenční výstavbu.

Podle aktuálního průzkumu Generali Investments CEE očekává 67 % Čechů pokračující růst cen nemovitostí. Dalších 45 % se bojí, že letos ještě vzrostou úrokové sazby hypoték. Každý pátý Čech zároveň přiznává, že by v případě zvýšení splátky při refixaci neměl prostředky na její uhrazení. Pro velkou část domácností se tak vlastní byt stává finančně nedostupným.

Ještě v roce 2020 si mohli zájemci s hypotékou ve výši pět milionů a měsíční splátkou kolem 20 tisíc pořídit v Praze novostavbu o velikosti 43 m². Dnes by za stejnou částku už jen 30 m² a měsíční splátka vychází přes 27 tisíc.

Zátěž na rodinné rozpočty se zvyšuje a vlastní byt se stává luxusem, na který většina domácností nedosáhne, není proto překvapivé, že více lidí hledá alternativu v nájemním bydlení," říká Marek Bečička, ředitel Real Assets Generali Investments CEE.

Hypotéky drtí rozpočty

Zvýšené sazby navíc ohrožují i ty, kteří už hypotéku splácí. Pětina lidí by při růstu úroků nezvládla závazek dál platit, 38 % by dokázalo přidat maximálně 2000 korun měsíčně. Čtyři procenta respondentů dokonce uvažují o prodeji nemovitosti a stěhování do nájmu. Není proto divu, že roste počet lidí, kteří jednají s bankou o snížení splátek. Letos už se o to pokusilo 13 % Čechů – a šesti z deseti banka vyhověla.

Zdroj: Generali Investments CEE

Nájemní bydlení na vzestupu

Stále vyšší ceny nemovitostí i úroků vedou k posilování trendu nájmů. Pronájem dnes volí nejen ti, kteří si vlastní byt dovolit nemohou, ale také lidé, pro které je důležitá flexibilita a možnost stěhování za prací či studiem. Roste tak poptávka po kvalitních nájemních bytech a s ní i význam developerů a investorů, kteří tyto projekty financují a uvádějí na trh. Stát také podporuje investice do nájemního bydlení, například umožněním vstupu penzijních fondů do rezidenčních projektů. Jde o krok, který má rozšířit nabídku a pomoci stabilizovat trh.

Role investičních fondů

Na tuto situaci reagují i investiční fondy, které do rezidenčních projektů přinášejí kapitál. Díky nim vznikají nové byty určené pro nájemní bydlení a z jejich výnosů mohou těžit i samotní investoři.

Jedním z příkladů je Generali Fond realit, který se mimo jiné zaměřuje na rezidenční segment a projekty nájemního bydlení. Investorům umožňuje pravidelně investovat i menší částky, diverzifikovat rizika a podílet se na růstu hodnoty nemovitostí.

Zdroj: Generali Investments CEE

Proč vsadit na Generali Fond Realit?

Podíl na rezidenčních projektech a nájemním bydlení

Možnost investovat od menších částek

Diverzifikace rizika napříč projekty

Dlouhodobě stabilní výnosy z realitního trhu

Součást portfolia Generali Fondu realit: Plzeň, Hálkova uliceSoučást portfolia Generali Fondu realit: Plzeň, Hálkova ulice | Zdroj: Generali Investments CEE

Dvojí přínos

Aktuální vývoj na realitním trhu ukazuje, že pro řadu českých domácností bude vlastní bydlení stále méně dostupné. Proto poroste význam kvalitního nájemního bydlení, do jehož rozvoje vstupují developeři a investiční fondy. Nově se do něj budou moci zapojit i penzijní fondy, jejichž účast podporuje stát legislativními změnami. Investoři tak mohou profitovat z rostoucího trhu a přitom pomáhat rozšiřovat nabídku nájemního bydlení,“ uzavírá Marek Bečička, ředitel Real Assets Generali Investments CEE.

Doporučujeme

Články z jiných titulů