Vlastní nemovitost je pro mnoho Čechů mimo dosah. Roste význam nájemního trhu
Dvě třetiny Čechů čekají další růst cen nemovitostí a téměř polovina se obává dražších hypoték. Vlastní bydlení je tak pro rostoucí část populace nedostupné a roste poptávka po nájemních bytech. Na situaci reagují developeři, stát i investiční fondy, které pomáhají financovat rezidenční výstavbu.
Podle aktuálního průzkumu Generali Investments CEE očekává 67 % Čechů pokračující růst cen nemovitostí. Dalších 45 % se bojí, že letos ještě vzrostou úrokové sazby hypoték. Každý pátý Čech zároveň přiznává, že by v případě zvýšení splátky při refixaci neměl prostředky na její uhrazení. Pro velkou část domácností se tak vlastní byt stává finančně nedostupným.
Ještě v roce 2020 si mohli zájemci s hypotékou ve výši pět milionů a měsíční splátkou kolem 20 tisíc pořídit v Praze novostavbu o velikosti 43 m². Dnes by za stejnou částku už jen 30 m² a měsíční splátka vychází přes 27 tisíc.
„Zátěž na rodinné rozpočty se zvyšuje a vlastní byt se stává luxusem, na který většina domácností nedosáhne, není proto překvapivé, že více lidí hledá alternativu v nájemním bydlení," říká Marek Bečička, ředitel Real Assets Generali Investments CEE.
Hypotéky drtí rozpočty
Zvýšené sazby navíc ohrožují i ty, kteří už hypotéku splácí. Pětina lidí by při růstu úroků nezvládla závazek dál platit, 38 % by dokázalo přidat maximálně 2000 korun měsíčně. Čtyři procenta respondentů dokonce uvažují o prodeji nemovitosti a stěhování do nájmu. Není proto divu, že roste počet lidí, kteří jednají s bankou o snížení splátek. Letos už se o to pokusilo 13 % Čechů – a šesti z deseti banka vyhověla.
Nájemní bydlení na vzestupu
Stále vyšší ceny nemovitostí i úroků vedou k posilování trendu nájmů. Pronájem dnes volí nejen ti, kteří si vlastní byt dovolit nemohou, ale také lidé, pro které je důležitá flexibilita a možnost stěhování za prací či studiem. Roste tak poptávka po kvalitních nájemních bytech a s ní i význam developerů a investorů, kteří tyto projekty financují a uvádějí na trh. Stát také podporuje investice do nájemního bydlení, například umožněním vstupu penzijních fondů do rezidenčních projektů. Jde o krok, který má rozšířit nabídku a pomoci stabilizovat trh.
Role investičních fondů
Na tuto situaci reagují i investiční fondy, které do rezidenčních projektů přinášejí kapitál. Díky nim vznikají nové byty určené pro nájemní bydlení a z jejich výnosů mohou těžit i samotní investoři.
Jedním z příkladů je Generali Fond realit, který se mimo jiné zaměřuje na rezidenční segment a projekty nájemního bydlení. Investorům umožňuje pravidelně investovat i menší částky, diverzifikovat rizika a podílet se na růstu hodnoty nemovitostí.
Proč vsadit na Generali Fond Realit?
Podíl na rezidenčních projektech a nájemním bydlení
Možnost investovat od menších částek
Diverzifikace rizika napříč projekty
Dlouhodobě stabilní výnosy z realitního trhu
Součást portfolia Generali Fondu realit: Plzeň, Hálkova ulice |
Dvojí přínos
„Aktuální vývoj na realitním trhu ukazuje, že pro řadu českých domácností bude vlastní bydlení stále méně dostupné. Proto poroste význam kvalitního nájemního bydlení, do jehož rozvoje vstupují developeři a investiční fondy. Nově se do něj budou moci zapojit i penzijní fondy, jejichž účast podporuje stát legislativními změnami. Investoři tak mohou profitovat z rostoucího trhu a přitom pomáhat rozšiřovat nabídku nájemního bydlení,“ uzavírá Marek Bečička, ředitel Real Assets Generali Investments CEE.