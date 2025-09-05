Zapomeňte na běžné eventy. V Břevnovském klášteře se píšou příběhy, na které se nezapomíná
V džungli firemních akcí, kde se bojuje o pozornost a originalitu, je volba místa prvním krokem k úspěchu. Když se spojí výjimečné kulisy historické památky s prvotřídním servisem a špičkovým cateringem vzniká event, o kterém se mluví. Přesně to nabízí prostor Břevnovského kláštera ve spolupráci s IN CATERING.
Genius loci a noblesa, která mluví za vše
Břevnovský klášter je nejstarší mužský klášter v Čechách, založený již roku 993. Historie tu dýchá z každého detailu, od kostela sv. Vojtěcha a sv. Markéty přes barokní sály prelatury až po nádherné zahrady.
Právě kombinace starobylé atmosféry a architektonické monumentality činí z kláštera jedinečný prostor pro společenské akce, které se odlišují od běžného standardu.
„Vždy hledáme prostory, které mají duši. Břevnovský klášter nabízí víc než jen reprezentativní sály, přináší příběh, autenticitu a wow efekt, který klienti i hosté ocení,“ popisuje Klára, event manažerka z mezinárodní agentury.
Flexibilita pro malé i velké eventy
Ať už plánujete komorní setkání pro nejužší vedení, nebo velkolepý gala večer pro stovky hostů, klášter se přizpůsobí vaší vizi.
Tereziánský sál je ideální pro slavnostní gala večeře, zatímco celý areál dokáže hostit event až pro 1 000 osob.
Variabilita prostoru vám dává svobodu tvořit bez kompromisů.
Gastronomie, která pozvedne celý zážitek a full service pod jednou střechou
Jedním z nejčastějších důvodů, proč se klienti do Břevnovského kláštera rádi vracejí, je spolupráce s renomovanou cateringovou společností IN CATERING. Ta přináší nejen vynikající jídlo, ale i kreativní koncepty, které ladí s charakterem místa a stylem akce.
„Věříme, že každá událost si zaslouží jedinečný přístup, včetně cateringu. V Břevnovském klášteře servírujeme nejen pokrmy, ale i emoce. Design, styl a chuť vytvářejí celek, na který se nezapomíná,“ říká Luděk Vocílka, Generální ředitel IN CATERING.
Kromě sezónního menu z lokálních surovin nabízí IN CATERING i unikátní prezentaci, která se stává součástí celkového storytellingu akce.
Proč zvolit právě Břevnovský klášter pro vaši příští akci?
Výjimečný prostor s historií a atmosférou. Široké možnosti uspořádání a kapacita. Prémiový catering s důrazem na design a chuť a komplexní servis na klíč s profesionálním přístupem.
Pofesionální tým IN CATERING pomůže zajistit kompletní eventový servis. Od konceptu přes menu, výzdobu, technické zabezpečení až po koordinaci v den akce. Tato komplexnost je přesně to, co dnešní event manažeři hledají.
Zaujalo vás spojení historie a moderní gastronomie?
Zarezervujte si termín v Břevnovském klášteře a přeneste vaši příští akci do prostředí, které inspiruje a zůstane v paměti vašich hostů.
Pro více informací navštivte www.brevnovevents.cz