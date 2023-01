7 kroků, na které byste při plánování kuchyně neměli zapomenout | E15.cz

Říká se, že kuchyně je srdce každého domova. V České republice to platí dvojnásob, a obzvlášť v poslední době. Chodit na jídlo do restaurací se prodraží a my zjišťujeme, že vařit doma se prostě vyplatí. K tomu je ale zapotřebí dobře naplánovaná a rozvržená kuchyň. Jak na to?

Plánování kuchyně má předejít zklamání

Každý z nás má o svojí vysněné kuchyni určité představy. O tom, co je a co není reálné, bychom mohli polemizovat, nedá se to říct paušálně. Záleží na vašich prostorových možnostech, rozvržení oken, elektrických zásuvkách, odpadech, přívodu vody apod. Každý interiér má svá specifika a těm je třeba představy přizpůsobit. V každém případě je ale základem úspěchu plánování kuchyně. Jak na něj?

Krok první: Nejprve si změřte prostor, do kterého kuchyň vybíráte

Jak byste mohli něco plánovat, když neznáte rozměry prostoru, který máte k dispozici a jeho zákoutí a další záludnosti? Místnost si změřte na délku, šířku i výšku.

Krok druhý: Položte si pár základních otázek

Aby kuchyně splnila vaše očekávání, je fajn položit a zodpovědět si několik otázek. Kdo bude v kuchyni vařit? Jak často vaříte? Kolik členů domácnosti se v kuchyni bude pohybovat? Budete vařit jen pro sebe, nebo si často zvete i hosty? Jíte u jídelního stolu, nebo přímo v kuchyni? Jak velké zásoby potravin nakupujete?

To všechno jsou otázky, díky kterým se můžete vyhnout budoucímu rozčarování. Zdají se jako malichernosti, když se nad tím ale zamyslíte, pomohou vám kuchyň opravdu dobře rozvrhnout.

Krok třetí: Nakreslete si plánek místnosti

Dispozice prostoru hrají při plánování hlavní roli, abyste měli nějakou představu, jak kuchyň bude vypadat, nakreslete si plánek a zkoušejte si na něm kuchyň uspořádat. Možná přitom zjistíte, že vaše představy jsou sice pěkné, ale ne úplně reálné, možná přijdete i na nějaké to vylepšení.

Autor: XXXLutz CZ s.r.o.

Krok čtvrtý: Vyberte si tvar kuchyně

Kuchyň by měla být pěkná, praktická a funkční. Vybrat si musíme její styl a tvar. Styl by měl celkově ladit se zbytkem interiéru, tvar musíme přizpůsobit našim možnostem. Do menších prostor, kde bojujeme s každým centimetrem, se hodí jednořadé uspořádání nebo kuchyně do L, do větších prostor kuchyně do U a tam, kde prostor řešit nemusíme, se bude vyjímat kuchyně s ostrůvkem nebo kuchyně do G.

Krok pátý: Rozčleňte kuchyň do jednotlivých zón

Abyste po kuchyni nepobíhali sem a tam a nebyli při vaření ve stresu, je fajn rozvrhnout si kuchyň na jednotlivé zóny a pamatovat na kuchyňský trojúhelník, jehož vrcholy tvoří lednice, dřez a sporák. Mezi jednotlivými vrcholy by měla být vzdálenost alespoň 1, 2 m, maximálně pak 2,7 m. Když přijde na zóny, nezapomeňte na skladovací zónu, mycí zónu, přípravnou zónu a varnou zónu.

Krok šestý: Pohlídejte si dostatek úložného prostoru

Čeho není v kuchyni nikdy dost? No přece úložného prostoru. Většina z nás má tolik nožů, prkének, kuchyňského náčiní a důležitých pomocníků tolik, že ani nevíme, kam je všechny uložit. Myslete na to dopředu a nenechte se zaskočit nedostatkem místa. Přece to všechno nepoložíte jen tak na kuchyňskou desku.

Krok sedmý: Vyberte si spotřebiče

Kuchyň, to není jen sporák, kuchyňská linka a možná i jídelní stůl, ale i další spotřebiče. Chybět v dnešní kuchyni nesmí lednička, mikrovlnná trouba, varná konvice a další spotřebiče, třeba nějaký ten multifunkční hrnec, domácí pekárna, sous-vide a další pomocníci, díky kterým vás příprava jídel bude opravdu bavit. Už dopředu přemýšlejte, kam je dáte, i když se to nezdá, jakmile je máte všechny pohromadě, zaberou docela dost místa.

Víte, že když si nejste jistí, můžete využít 3D plánovač kuchyní online, který vám pomůže vaši vysněnou kuchyni navrhnout?