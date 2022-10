České klání startupů ovládla diagnostika plic, body sbírali i houboví inovátoři | E15.cz

Medicína, business i vzdělání

Porota patnáctého ročníku události Vodafone Nápad roku měla i letos z čeho vybírat. O ceny v hodnotě 6,5 milionu korun se tentokrát ucházelo 136 startupů, jejichž řešení mohou do budoucna proměnit naše životy i svět kolem nás. Na prvním místě se umístil již zmíněný Carebot. Nástroj, s jehož pomocí budou specialisté moci snadno a rychleji detekovat i špatně viditelné nálezy a ušetřit nejen čas, ale také peníze, si ze slavnostního vyhlášení výsledků odnesl ceny Vodafone Nápad roku 2022 a Profinit Technologický projekt roku.

Pomyslné stříbro vybojovala společnost Talkbase, která skrze svou platformu pomáhá firmám a jejich oddělením po celém světě budovat komunity. Nástroj umožňuje manažerům sledovat informace, zdroje a aktivity členů komunity, a jelikož jsou data ukládána v reálném čase, může k nim celý tým okamžitě přistupovat a obratně jednat. Bronz pak získaly Vividbooks za interaktivní digitální učebnice pro snazší výuku přírodovědných oborů. Jejich aplikace pomocí názorných animací a rozšířené reality vedou studenty k hlubšímu přemýšlení nad konkrétní problematikou, podněcují konstruktivní debatu a nabádají k hledání vlastních odpovědí, přičemž v dnešní době jsou již využívány zhruba třemi stovkami škol.

Udržitelnost z hub a pilin

Soutěže Vodafone Nápad roku se každoročně jako partner účastní také technologická firma Huawei. Vítězem speciální kategorie Huawei Startup roku se letos stala společnost Myco. Zakladatel startupu David Minařík vsadil se svými společníky na udržitelnost a vyrazil do boje proti tradičním obalům se svojí ekologickou, recyklovatelnou a plně odbouratenou surovinou, která je schopná nahradit pěnový polystyren a další umělé materiály.

Showroom Vodafone Nápad roku 2022.Autor: Huawei Technologies (Czech) s.r.o.

„Jde nám o to, aby výroba i následná likvidace našich produktů byla co nejmenší ekologickou zátěží,“ uvádí David Minařík a dodává, že samotná výroba je energeticky nenáročná a nejenže při ní nevzniká téměř žádný odpad, odpad je dokonce hlavní výrobní surovinou. Materiál, který by firma ráda poskytla širokému spektru odvětví, od výroby obalů přes konstrukční prvky ve stavebnictví až po designové prvky, vzniká z houbového mycelia, dřevěných pilin, konopné koudele a dalších typů organického odpadu. Ekologický startup vedle ceny Huawei nakonec vybojoval také speciální cenu Vodafone Arch Summit, která mu umožní účast na mezinárodní technologické konferenci pro startupy Arch Summit 2023 v Lucembursku.

„Je skvělé sledovat, jak se v průběhu soutěže stávají z prvotních nápadů plnohodnotné a fungující firmy, které přinášejí fantastické inovace,“ prohlásila Viktoria Korabelnikova, ředitelka sekce internetu věcí ve společnosti Vodafone Česká republika. „Ukazují nám, jak moc dovedou technologie usnadnit naše životy. To je jedním z hlavních cílů u nás ve Vodafonu.“ Do soutěže Nápad roku se od jeho zahájení v roce 2007 přihlásilo 2 253 projektů a s ním spojené vzdělávací akce navštívilo celkem 8 223 účastníků. Prostřednictvím soutěže bylo do projektů investováno více než 324 milionů korun a rozděleny finanční a věcné ceny ve výši 25,8 milionu korun. Nejvíce zájemců se do soutěže hlásí z Prahy.