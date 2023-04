Česko patří mezi světovou špičku v zavádění bezhotovostních plateb. Kdo dostal ocenění Visa Awards? | e15.cz

Česká republika patří v zavádění inovací v oblasti bezhotovostních plateb dlouhodobě mezi světovou špičku. Potvrzují to nejen čísla z průzkumů, podle nichž například 92 % Čechů při nákupech v kamenných prodejnách platí převážně bezhotovostně, ale i dlouhodobá zkušenost lokálních bank a přijímatelů karet. Především díky nim mají spotřebitelé v Česku možnost platit kartou, chytrým telefonem nebo hodinkami bezpečně, pohodlně, rychle a téměř kdekoliv. A právě proto společnost Visa ocenila partnery, kteří k tomu podle jejích údajů a dalších ukazatelů v roce 2022 nejvíce přispěly.

Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa pro Česko, Maďarsko a Slovensko (vlevo) s Petrem Polákem, country manažerem Visa pro Česko předali dvě ocenění do rukou Jana Hailicha, Head of payments, cards and ATMs v České spořitelně.Autor: Us

Společnost Visa ocenila partnery v následujících kategoriích:

#1 issuer, #1 acquirer, #1 new cards, #1 sustainable bank, #1 innovations, #1 woman in payment systems, #1 digital proposition

„Oceněním Visa Awards chceme poděkovat bankám a přijímatelům platebních karet za to, že společnými silami neustále inovujeme způsob, jakým lidé platí ať už v kamenných obchodech nebo na internetu. Díky nim prosperují i čeští obchodníci, kterým se díky akceptaci bezhotovostních plateb zvyšují příjmy až o 18 %,“ uvedl Petr Polák, country manažer pro Českou republiku.

Petr Polák spolu s Marcelem Gajdošem předali na pódiu ceny těmto vítězům. Ocenění #1 issuer za největší podíl aktivních karet v portfoliu Visa letos získala Česká spořitelna. Podle interních údajů společnosti Visa zaznamenala největší meziroční nárůst objemu transakcí kartami Visa společnost UniCredit Bank, a obsadila tak první místo v kategorii #1 acquirer. MONETA Money Bank zaznamenala největší meziroční nárůst nových karet Visa v roce 2022, a získala tak první místo v kategorii #1 new cards.

„Naším hlavním cílem je přinášet řešení, která co nejlépe odrážejí potřeby nejen bank a držitelů karet, ale také produkty a služby pro obchodníky a acquirery, díky nimž bude z digitalizace profitovat celá společnost," řekl Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa pro Česko, Maďarsko a Slovensko. „V rámci Visa Awards chceme bankovní sektor speciální kategorií motivovat k většímu důrazu na udržitelnost – tak abychom společně v této oblasti například vzdělávali spotřebitele nebo jim zpřístupňovali nástroje pro kompenzaci environmentálního dopadu,“ dodal.

Ocenění Visa Awards v kategorii #1sustainable bank si za rok 2022 odnesla Komerční bankaAutor: Us

Cenu za udržitelnost #1 sustainable bank získala Komerční banka, která má jako první banka u nás na střeše své centrály fotovoltaickou elektrárnu, zároveň je jedním z iniciátorů projektu Udržitelný e-shop který připravila společně s Visa, společností Heureka a Asociací společenské odpovědnosti. V kategorii digitální propozice získala cenu Česká spořitelna za podporu vydávání virtuálních karet. Ocenění v kategorii #1 innovation si odnesla společnost Global Payments za širokou nabídku digitálních platebních metod pro obchodníky. První příčku v kategorii #1 woman in payment systems obsadila Daniela Pešková z České spořitelny, která se jako členka jejího představenstva zásadním způsobem zasazuje o rozvoj českého bankovnictví a digitalizaci společnosti a zároveň motivuje další ženy ke kariéře v oblasti finančnictví.

Za unikátní trofejí, kterou si ocenění odnesli domu, stojí nápad designéra Tibora Mužíka. Soška svým tvarem písmene "V", které je pro Visa typické, navazuje na předchozí ročník. O materiálové a designové zpracování se tentokrát postaralo slovenské studio crafting plastics!, které pracuje s kompostovatelným bioplastem z přírodních surovin.

Více informací o produktech a službách Visa pro digitální prodej najdete zde.