Fixovat je cool. Nezapomínejte na kurz koruny | E15.cz

„Doma i ve firmě fixujeme ceny energií, hypotéku a nejraději bychom si fixovali i cenu potravin v obchodě, kdyby to šlo. Fixovat je cool a něco na tom skutečně je. Pokud řídíte cash-flow firmy a nefixujete směnný kurz koruny, pak vám možná ujíždí vlak i s konkurencí,“ říká Tomáš Volf,.analytik Citfin.

Fixovat doma elektřinu a fixovat finance firmy je přeci něco jiného

V principu je to stejné. Pokud firma vyváží nebo dováží, nutně musí směňovat. Cílem je směnit alespoň za trochu normální kurz. Loni jste prodávali eura za 25,30 EURCZK a dnes za 24,50 EURCZK, pokud tedy nemáte zafixováno. ČNB chce navíc korunu ještě silnější. Správná otázka je: Co jsem udělal pro to, abych snížil riziko kurzové ztráty?

Jak fixace kurzu funguje?

Nejdostupnější formát pro zajištění je forward. Umožňuje zafixovat nízké částky, což z něj dělá nástroj vhodný i pro malé a střední firmy. Ty totiž kurzové riziko často podceňují, ale právě ony mohou být dnes velmi zranitelné.

Díky fixaci cen energií víte, kolik za ně budete platit příští rok, to samé lze udělat i s kurzem koruny. Pokud dnes víte, že za měsíc inkasujete eura, můžete si už dnes zajistit forwardem aktuální kurz a za měsíc za něj směníte.

Co když se termíny kontraktu změní?

Není problém, divil bych se, kdyby se to nestávalo. Forward lze v čase efektivně posouvat či postupně vypořádávat, což z něj dělá flexibilní nástroj pro práci s rizikem.

Kdy fixovat nejlepší kurz?

Odpověď za milion. Nejde o spekulaci! Otázka je, zda je dnešní kurz v souladu s vašimi kalkulacemi a zda za něj firma dosáhne požadovanou marži. Pokud ano, sjednáváte forward. Pokud ne, můžete počkat a nechat si kurz hlídat nebo rovnou sjednat order. Možností je celá řada a zkušený dealer vám poradí. Normální lidský přístup a zkušenosti jsou lepší než drahé sako a kravata. To platí i na dealingu v Citfin.