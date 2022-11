Jak si půjčovat odpovědně | E15.cz

Ideální samozřejmě je si nepůjčovat vůbec. Málokdo si však při dnešních cenách dokáže našetřit na nové auto nebo dokonce bydlení. Finanční sektor proto nabízí nepřeberné množství úvěrových produktů, které lákají na výhodné podmínky, jednoduchost získání půjčky a vstřícný přístup.

Pokud člověk neuspěje v bance, jdou mu na ruku v nebankovce. A pokud nepochodí ani tam, vždycky se najde nějaký soukromník, který půjčí. Opravdu je to tak růžové a snadné?

Každý, kdo má zdravý rozum, by ho měl obzvlášť při půjčování peněz používat. Jak si půjčit peníze a neplatit zbytečně moc? Nebo dokonce nenaletět?

Zásady bezpečného půjčování

Půjčit si není v dnešní době zas tak velký problém. Půjčit si bezpečně a odpovědně už problém být může. Jaká pravidla je třeba dodržet?

V první řadě je třeba si brát půjčku jen tehdy, když to člověk opravdu potřebuje. Půjčka na náhle rozbitý spotřebič nebo auto je v pořádku. Naopak půjčka na dárky, dovolenou nebo dokonce půjčka pro dlužníky na ruku je holý nesmysl.

Dále je důležité se ptát, jestli bude mít člověk na splátky. Když na splácení nemá, nepůjčí si. Brát si každý měsíc půjčku do výplaty je cesta, jak spadnout do dluhové pasti. A z té není jednoduché se dostat.

Další pravidlo zní – prověřit si, kolik člověk opravdu zaplatí. Marketingové triky některých věřitelů jsou tak dobré, že se člověk nechá zlákat skvěle vypadající nabídkou a přeci půjčka do výplaty pár tisíc se nezdá tak špatná. Jenže žadatel si vůbec nespočítá, jaká je cena takových půjček.

Někteří věřitelé účtují roční úrokovou sazbu, jiní měsíční. Někteří poplatek za poskytnutí půjčky neúčtují, jiní naopak chtějí tisíce korun. Nebo chtějí různé jednorázové poplatky. To vše ovlivňuje cenu půjčky a může to mít za následek, že dlužník zaplatí i dvojnásobek půjčené částky.

Solidní poskytovatelé mají na svém webu funkční kalkulačky, které umožňují odhad měsíčního úroku i celkové částky, kterou musí dlužník zaplatit.

S tím souvisí i prodlení. Člověk nikdy neví, co se může stát. Dva dny prodlení nejsou problém, avšak delší prodlení už se může pěkně prodražit. Proto by měl každý předem vědět, co mu hrozí, pokud nezaplatí včas.

Některé společnosti nabízející např. půjčku pro dlužníky nebo rychlou půjčku bez doložení příjmu často požadují ručení majetkem, i když se jedná jen o mikropůjčky. Pokud se člověk dostane do potíží se splácením, věřitel nečeká ani den a jeho majetek prodá. To je jeden z triků u půjček bez doložení příjmu. Je třeba pamatovat, že pokud se nejedná o hypotéku, má být úvěr bez zajištění.

Posledním neméně důležitým pravidlem, jak si půjčit bezpečně, je, prověřit si daného poskytovatele. Ten by měl mít licenci ČNB k poskytování úvěrů, která zaručuje, že dodržuje české zákony. Pokud někdo nabízí prověřené půjčky od soukromých osob, zpravidla to bude jen reklamní tahák.

K ověření důvěryhodnosti daného subjektu je dobré si najít aktuální, který pravidelně vydávají neziskové organizace. Podle stanovených parametrů porovnává nabídky jednotlivých společností.

Tyto výsledky každému zájemci o půjčku pomůžou udělat si představu, kde je bezpečné si půjčit a komu se raději vyhnout velkým obloukem.