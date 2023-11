Kadeřnické kouzlo v minulosti a současnosti | e15.cz

Pravěk a starověk

Už v pravěku si lidé zdobili vlasy různými způsoby. Vlasy byly významným aspektem kultur jako například starověký Egypt. Zde byly vlasy symbolem prosperity a krásy. Egyptské ženy byly známé svými dlouhými, elegantními účesy a používaly různé oleje a vonné esence pro zvýraznění vůně a lesku svých vlasů. Starověký Řím měl také své módní trendy v oblasti účesů. Muži si oblíbili krátké vlasy, zatímco ženy nosily bohaté účesy s ozdobami a květinovými věnci.

Vlasy byly v této době výrazem sociálního postavení. Lidé v pravěku neřešili, kam si zajdou ke kadeřníkovi a ani ve starověku nebyly běžné kadeřnické salóny. My to máme dnes jednoduché – zadáme si do Googlu třeba “kadeřnictví Praha 5“ a internet nám nabídne množství odpovědí, ze které si vybereme. Takovou obrovskou možnost volby neměli lidé ani na počátku 20. století.

Středověk a renesance

Středověk přinesl mnoho změn v účesech. Móda se střídala mezi krátkými a dlouhými vlasy pro muže a ženy. V období renesance byly oblíbené plné, bohaté účesy a kadeřníci měli důležitou roli při vytváření těchto složitých účesů.

18. a 19. století

V 18. století byly mezi aristokracií populární velké a zdobené paruky. Královský dvůr Francie byl centrem vlasové módy a královna Marie Antoinetta sama proslula svými extravagantními účesy a parukami. Později, v 19. století, se móda v účesech stávala více přirozenou a zdůrazňovala se krása vlastních vlasů.

20. století

20. století přineslo revoluci v kadeřnictví a účesech. Účesy se staly odrazem kulturních změn a hudebních hnutí. V 20. letech byly oblíbené krátké "bob" účesy, které symbolizovaly emancipaci žen. Během 60. let byly vlasy dlouhé a volné, reflektující hippies a svobodný duch éry. Příchod punkového hnutí v 70. letech přinesl drsnější a nekonvenčnější účesy. V 80. letech byly populární vysoké "kocourkové" účesy a v 90. letech se staly vlasy zase volnějšími a přirozenými.

Symbolika vlasů

Vlasy nejsou jen módním projevem, ale také nesou symbolický význam v různých kulturách. V některých kulturách jsou vlasy spojeny s náboženskými přesvědčeními a duchovním významem. V evropské společnosti se více než náboženství do vlasů promítá individualita a osobnost nositele.