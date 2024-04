Končí éra vyšších úroků na spořicích účtech?

V únoru 2024 ČNB snížila základní úrokové sazby na 6,25 %. Nešlo přitom o nic nečekaného, ale spíš o další z očekávaných kroků v aktuálním trendu snižování. K těm ČNB může sahat díky tomu, že inflace se pomalu dává na ústup. A podle analytiků se v roce 2024 ještě několika dalších snížení úrokových sazeb na koruně dočkáme.

Výši úrokových sazeb sledují také komerční banky působící v Česku. Znamenají pro ně totiž možnost výhodnějších půjček přímo od ČNB. Banky se tak nemusí spoléhat na peníze od vlastních klientů, lákaných právě prostřednictvím vysokých úroků na spořících účtech.

Podle analytika společnosti Purple Trading, Petra Lajska, tak v roce 2024 bude ubývat komerčních bank, nabízejících 5-6% úroky na spořících účtech. Nabízí se tedy otázka, kde k nim hledat alternativu?

Dlouhodobá pasivní investice v podobě ETF fondů

Když v devadesatých letech vstoupily exchange-traded funds (ETF) na trhy s investičními produkty, způsobily menší revoluci. Jednalo se totiž o první pasivní investiční nástroj, který byl skutečně dostupný pro širokou veřejnost, a to jak poměrně jednoduše pochopitelným konceptem, tak i nízkou cenou. Není tedy divu, že jejich popularita neustále roste. Dnes tak do ETF můžete začít investovat již od 500 Kč měsíčně.

Rostoucí popularita ETF je evidentní | Statista

Jak chápat ETF fondy

Pokud jste o ETF fondech nikdy neslyšeli, pokusíme se vám je nyní vysvětlit. ETF fondy jsou soubory aktiv (akcií, dluhopisů, komodit, aj.), které můžete volně obchodovat na burze podobně jako se to dělá například se standardními akciemi. Ostatně ty jsou také často součástí ETF fondů. Když se například rozhodnete investovat do ETF fondů, jejichž složení kopíruje některé akciové indexy (S&P 500, NASDAQ, DAX, DOW JONES, atp.). Investováním do ETF kopírujících indexy pak plošně investujete do akcií firem obsažených v těchto indexech.

ETF portfolia - o krok blíže spořícím účtům

ETF portfolia vznikají seskupováním ETF fondů do celků. ETF portfolia pak nabízejí vyvážený investiční produkt, který je ještě více podobný spořícímu účtu.

ETF fondy vs ETF portfolia - příklad

Chcete investovat do ETF fondů, které sdružují nejvýkonější firmy světa. Abyste pokryli opravdu celý svět, budete si muset zvlášť investovat do ETF fondů investujících do firem v USA (iShares Core S&P500 UCITS ETF); Evropy (iShares Core EuroSTOXX 50 UCITS ETF); a tzv. Emerging markets (iShares Core EM IMI UCITS ETF). Za tímto účelem si musíte najít brokera, který všechny zmíněné ETF fondy nabízí.

To však nebude příliš těžký úkol, většina standardních Forex brokerů výše zmíněné ETF fondy nabízí. Ovšem pouze ten nejlepší Forex broker vám nabídne všechny tyto 3 ETF fondy vměstnané do jednoho ETF portfolia. Tím nejenže ušetříte čas, ale i peněženku. Toto ETF například najdete i u Purple Trading pod jménem globální akciové ETF portfolio.

Investice od stolu

K investování do ETF portfolií nemusíte instalovat žádný software, ani se učit navigovat skrze složité prostředí tradingových platforem jakou je například u mnoha Forex brokerů MT4 platforma (MetaTrader 4). Vše se totiž odehrává v rámci klientské zóny, kam získáte přístup, jakmile si založíte účet u brokera.

Pasivní investice rychle a jednoduše - ETF portfolia od Forex brokera Purple Trading zvládnete přímo z internetového prohlížeče | Purple Trading s.r.o.

Potenciální zisk od 4 do 10 % s ETF portfolii od Purple Trading

ETF portfolia i ETF fondy však nejsou, narozdíl od spořících účtů, bezrizikové. Stále se totiž jedná o investiční produkt, který se obchoduje na finančních trzích. A jak je známo, finanční trhy jsou nepředvídatelné. To, jak velké potenciální zhodnocení ETF portfolia nabídnou, záleží na mnoha faktorech.

Závěrem

V případě, že vás tento článek zaujal a chcete zjistit, jaké možnostii ETF portfolia nabízí, budete muset využít služeb brokerů forexového typu. V dnešní době se jich na trhu objevuje spousta, ti nejlepší Forex brokeři se však vyznačují vysokou mírou transparentnosti, ochranou vašeho kapitálu a příznivými obchodními podmínkami. Například u Purple Trading můžete počítat s téměř nulovými poplatky za správu vašeho ETF portfolia.

Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.