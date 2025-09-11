Lednicko-valtický areál – sluncem zalité místo s tradicí, kde je láska k vínu poctivá a unikátní památky všudypřítomné
V úrodném kraji nekonečných vinohradů, kde se historie zapsaná do Seznamu světového dědictví UNESCO prolíná s krásou přírody, můžete prožít nevšední zážitky plné vína, romantiky a luxusního komfortu. Právě v těchto místech Lednicko-valtického areálu se zrodil unikátní projekt spojující krásu zámecké architektury, poctivého vinařství a fascinujícího podzemního světa.
Hotelový resort Chateau de Frontiere, Vinařství Hraniční Zámeček a Valtické podzemí, to jsou tři unikátní místa jižní Moravy vzdálená několik málo kilometrů od sebe, která Vám díky společnosti ESSENS vytvoří nezapomenutelný zážitek a nabídnou poctivou moravskou pohostinnost.
Vinařství Hraniční Zámeček – vína zrozená v Lednici
K hotelovému resortu náleží Vinařství Hraniční Zámeček, které pokračuje v bohaté moravské vinařské tradici, kde inovativní přístupy zvyšují kvalitu vína.
V každé fázi zdejší výroby, od vinice až po sklep, je kladen důraz na precizní práci, respekt k přírodě, a především na lásku k vínu.
V nabídce vinařství najdete:
- Exclusive a Premier exclusive vína Hraniční Zámeček – ta nejlepší vína z lednického vinařství, osobitá vína s komplexním výrazem terroir,
- Selection a Classic vína s krásnými etiketami Zámku Lednice – harmonická odrůdová vína pro každou příležitost, velmi vhodná i jako dárek,
- Pohádková vína – unikátní cuvée několika odrůd, díky nimž si znovu připomenete úžasné chvíle strávené v Lednicko-valtickém areálu,
- Speciální edici Višňového vína – lednická specialita vytvořená umem zdejších sklepmistrů.
Návštěvníci vinařství mají možnost zúčastnit se řízené degustace, prohlédnout si vinařský areál s degustovnou, prostornou pergolu a krásnou zahradu. Součástí areálu je také vinařský Stellplatz v bezprostřední blízkosti lužního lesa a romantické Zámecké Dyje. Do vinařství se dá doplout také na lodi.
Zkrátka – zde má víno hlubší význam, proniká do srdcí a tvoří nezapomenutelné hodnoty.
Valtické podzemí – historické kouzlo s vůní vína
Pokud se chcete vydat za trochu tajemnějším dobrodružstvím, navštivte Valtické podzemí. Nejedná se totiž o jen tak obyčejnou vinařskou zastávku. Nachází se zde unikátní labyrint historických vinných sklepů, jež se vinou podzemím v délce více než 900 metrů. Původ nejstarších z těchto podzemníchchodeb a vinných sklepů sahá až do 13. století, kdy zde minorité založili klášter. Jedná se tak o jedinečný zážitek, kdy se můžete procházet těmi stejnými chodbami, kterými se před stovkami let procházeli lidé, jež přes propast času milovali víno stejně jako my dnes.
Co Vás zde čeká:
- Zážitková prohlídka a poznávání Valtického podzemí, samostatně i s průvodcem,
- Degustace vín – lahodná a poctivá vína z Vinařství Hraniční Zámeček,
- Místní gurmánské speciality,
- Tradiční večery s cimbálovou muzikou a řada sezónních akcí (Hudbobraní, Miss Burčák, Dýňobraní, Svatomartinské husí slavnosti, Silvestr apod.),
- Místo pro soukromé akce – ideální pro večírky všeho druhu, od populárních rozluček se svobodou přes rodinné oslavy až po firemní teambuildingy s prvky vytvořenými na míru zákazníka,
- Archivní kóje – možnost vlastní archivní kóje na prestižní valtické adrese.
https://www.valtickepodzemi.cz/
Chateau de Frontiere – Bylo nebylo... vzpomínky zůstanou navždy
Hraniční Zámeček je unikátní historická klasicistní památka zapsaná na Seznamu světového dědictví UNESCO. Romantický zámeček byl vystavěn počátkem 19. století Janem I. Josefem z Lichtenštejna a aristokratům měl sloužit jako místo klidu, zábavy a odpočinku.
V roce 2018 byl velmi citlivě a elegantně, s ohledem na všechny historické vlastnosti, zrekonstruován na unikátní hotelový resort, kde původní odkaz klidu a relaxace žije dál.
Co na Vás v hotelovém resortu Chateau de Frontiere čeká?
- Krásné ubytování v moderních pokojích a apartmánech s výhledem na rybník Hlohovec,
- Privátní wellness a spa, kde proniknete do světa hluboké relaxace těla i mysli, například i díky uvolňujícím masážím, saunám či whirlpoolu,
- Fine dining restaurace, kde prožijete gurmánský zážitek díky šéfkuchaři Ottovi Vašákovi, který při vytváření degustačního menu klade důraz na sezonní a lokální potraviny, jež se ve většině případů pěstují přímo v resortu,
- Romantická atmosféra díky procházkám po zámeckém parku či po okolních krásách místní přírody, kde oceníte krásu Lednických rybníků.
Chateau de Frontiere je nezapomenutelným místem k relaxaci, kde se budete cítit jako v bavlnce. Stylové prostředí nabízí možnost uspořádat zde nejrůznější společenské akce, ať už firemní či soukromé.
https://www.chateaudefrontiere.com/index.php
To, co spojuje tyto tři unikátní projekty, není pouze krása, pohostinnost nebo historické památky jižní Moravy, ale především je to ESSENS.
Tato dynamická společnost si celkově zakládá na kvalitě a inovaci, chce měnit životy k lepšímu. V těchto projektech se tak spojuje filozofie ESSENS s jedinečným duchem tohoto kraje. Zkuste sami objevit tato harmonická místa s geniem loci, kde je každý vítán a kde je každý vzácným hostem.