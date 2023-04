Návrat křenu na české pole. Renesanci zapomenuté legendy přináší spolupráce velkoobchodu makro ČR s farmou Český chřest | e15.cz

Křen selský patří do české kuchyně stejně jako pivo do české hospody. Ačkoli má pěstování křenu v Česku tradici již od 12. století, postupně z našich polí vymizel do té míry, že až 90 procent jeho nabídky se pokrývá dovozem ze zahraničí. Změnit nepříznivý trend se nyní v rámci Iniciativy ČESKÉ POLE s farmou Český chřest rozhodl velkoobchod makro ČR.