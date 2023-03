Nezavírejme oči před nerovností. Každý musí začít u sebe | e15.cz

Občas nebo často je pohodlnější nevzít události do svých rukou a nechat se vláčet okolnostmi, nebo se smířit se stavem, který se nám nelíbí, ale máme pocit, že není v našich silách jej změnit. Žijeme své (ne)obyčejné životy a uzavíráme se do bublin, které nás chrání před světem tam venku. Zvlášť přijde-li na témata, která jsou nám sice blízká, ale přesto vzdálená. To však až do chvíle, kdy se s nimi přímo setkáme ve společnosti, která nás obklopuje v rodině, či v práci.

Společenská odpovědnost, diverzita, rovné příležitosti, férové odměňování, firemní kultura, komunikace, ale také vlastní sebevědomí a budování silné pozice na trhu díky personální politice, která dokáže nadchnout, získat a pracovat s těmi nejlepšími. To jsou témata, která se čím dál více prosazují všude tam, kde si uvědomují, že svět se mění.

Konference Equal Pay Day

Všichni, co jsou či chtějí být součástí změn si mohou do diáře vyznačit datum 31.3. 2023 Praha, konference Equal Pay Day, která 14. rokem upozorňuje na společenská témata, která ovlivňují nás všechny s nerovným odměňováním v čele, ale je sama o sobě inspirací.

Z lokální konference a tradice, kterou založila Lenka Šťastná, prezidentka neziskové organizace Business & Professional Women CR z.s. jako odpověď na nedostatečnou komunikaci o tématech postavení žen a mužů v české společnosti. Důraz kladla na racionální úvahu, že plýtváme potenciálem žen tím, jak zapomínáme na vytváření podmínek pro skutečně efektivní work life balance, který je benefitem nejen pro ženy, ale i muže.

Umět otevírat dveře zamknuté stereotypním myšlením. Z tohoto činu vyrostla akce, která do Prahy láká desítky mezinárodních lídrů – žen i mužů ze světa businessu, HR, a mnoha dalších oblastí a vytváří prostor pro sdílení, přenos zkušeností a navazování kontaktů. Jednoznačně říká, vše je možné, stačí nezavírat oči – být změnou, být vidět a slyšet.

Není možné vyjmenovat všechna jména vystupujících, když hvězdných osobností je téměř 30. Dovolte nám jmenovat: Elke Miltrup-Altunok, Senior Vice President Human Resources Mondelēz International, Silke Muenster, Chief Diversity Officer at Philip Morris International, Ivana Tůmová, generální ředitelka Mondelez ČR, SR, HU, Michaela Chaloupková, členka představenstva Skupiny ČEZ, Kamila Makhmoud, CFO & Member of the Management Board v Raiffeisenbank, Andrea Gontkovičová, Managing Director CZ, SK and HU at Philip Morris International, Flavia Gomez Aragao, Global VP International Logistics at AB Inbev, Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank, Matej Šemšej, HR ředitel TV Nova, Daniela Hlaváčková, marketingová ředitelka CE Mars, Iva Welker, Managing Director VMLY&R.

