Odběratelé zelené elektřiny od PRE se stali digitálními umělci | e15.cz

ZDROJ: Pražská energetika, a.s.

NFT je digitální token, který slouží jako jedinečný záznam o vlastnictví digitálního umění nebo jiných digitálních aktiv. To znamená, že dílo není jen jednoduchým obrázkem nebo videem, ale má skutečnou hodnotu. „Když se k tomu přidá ekologický přesah, máme výslednou podobu generativního umění, vůbec prvního svého druhu v České republice. Tento projekt je skvělým příkladem, jak zákazníci mohou hrát klíčovou roli v digitálním umění a současně pomáhat s obnovou přírody. Je to i důvod, proč si velmi vážíme jejich přispění a tuto vzájemnou spolupráci budeme nadále rozvíjet,” vysvětluje Viktor Procházka, marketingový manažer společnosti Pražská energetika. Výsledný obraz je tvořen drobnými přírodními prvky, které zároveň tvoří jeden společný motiv krásného pohledu do přírody.

Celý projekt odstartoval na konci minulého roku, kdy společnost Pražská energetika dala svým zákazníkům k Vánocům možnost oživit přírodu ve virtuálním prostředí. Odběratelům produktu PRE PROUD EKO, který nabízí elektřinu z českých obnovitelných zdrojů, poskytla možnost zapojit se do simulace postupné obnovy krajiny. Protože jim chtěla za svůj odpovědný přístup k přírodě poděkovat, vytvořila pro ně jedinečný projekt PREKRAJINA, a tak jim poskytla šanci zapojit se do tvorby společného unikátního digitálního obrazu.

Za účelem projektu vznikla speciální webová stránka www.prekrajina.cz, která měla podobu virtuální přírodní scenérie. Při každé návštěvě webu a každém novém načtení stránky uživatelé společně obnovovali přírodu. Počítačový algoritmus vždy při návštěvě náhodně vybral jeden z 30 typických prvků české krajiny, který byl ručně vytvořen ilustrátorkou – od různých druhů stromů a rostlin, přes srny, lišky, ptáky či hmyz až po obláčky – a „zasadil“ je do virtuální krajiny. Společnou snahou postupně vznikal obraz zdravé a rozmanité přírody. Zákazníci Pražské energetiky tímto způsobem vizualizovali svůj vliv na obnovu životního prostředí i v digitální podobě.

Výsledný obraz se skládá z téměř 18 000 přírodních prvků a představuje formu generativního umění s ekologickým přesahem. Z dálky působí jako typická česká krajina. Při bližším pohledu však zaujme množstvím drobných obrázků, z nichž je dílo složené. Jednotlivé elementy jsou připravené zjednodušenou malbou štětcem a speciálně pro tento projekt je vytvořila česká ilustrátorka. „Pozitivní změna krajiny, kterou zákazník odběrem eko elektřiny způsobí, je neviditelná. Ale každý malý refresh, každé eko-rozhodnutí, někde tam venku způsobuje malou obnovu krajiny. Pokud nás bude dost a budeme-li to dělat znovu a znovu, možná se nám krajina opravdu začne měnit před očima. Hodnota tohoto NFT není ani tak v tom, zda a za kolik se vydraží. Jeho skutečná hodnota se ukrývá v komunitním úsilí o ekologičtější způsob života, který přispívá reálné obnově české krajiny pro další generace," vysvětluje Dan Seman, Digital Creative Director reklamní agentury WMC/Grey, která celý projekt po kreativní a technické stránce zajišťovala.

Právě kvůli symbolické hodnotě a nekonvenční povaze bylo originální umělecké dílo následně převedeno do digitální podoby. Konkrétně do formy tokenu NFT, který slouží jako vlastnický záznam pro digitální objekt. Jedná se o jedinečnou uměleckou položku na blockchainu – decentralizované virtuální databázi –, což znamená, že vlastníkovi umožňuje prokázat jedinečné vlastnické právo, které nelze replikovat ani napodobit. „Jako symbol odhodlání našich zákazníků jsme finální obrázek vystavili na blockchainu. Pro nás i naše zákazníky je klíčová naše příroda, a proto chceme na její krásu poukázat i tímto moderním a inovativním způsobem,“ dodává Viktor Procházka. Výsledný NFT obraz je k vidění na webu www.prekrajina.cz.