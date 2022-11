Podnikáte v gastru? Těchto 5 kroků vám pomůže z krize | E15.cz

S nástupem zimní sezóny přichází do gastronomie krize. Už několikátá. Covidové roky byly těžkou zkouškou teď přichází další výzva: jak se vypořádat s inflací a skokovým nárůstem cen energií. Instantní lék bohužel nemáme, ale když je zle, počítá se každá drobnost. Tady je několik rad, které vám v těžkých časech můžou efektivně pomoct.

1) Přijímejte platby kartou

Může to znít jako nesmysl, ale není. Spoléhat na to, že nejlepší je držet hotovost, by bylo krátkozraké.

Za prvé: hotovost, kterou máte v pokladně, může někdo odnést. Třeba i někdo, kdo s pokladnou pracuje. Bylo by krásné, kdyby se nic takového nedělo, ale bohužel to v gastronomii není až tak neobvyklé. S penězi, které máte na účtu, nikdo po směně neodejde.

Za druhé: Tím, že budete přijímat karty, vyjdete vstříc svým zákazníkům. Z nejrůznějších průzkumů vyplývá, že čím dál víc lidí u sebe hotovost nenosí. V době, kdy se podniky doslova musí prát o každého hosta, by proto byl nesmysl odrazovat příchozí už ve dveřích nápisem „platby kartou nepřijímáme“. Pokud svým zákazníkům umožníte platit všemi moderními způsoby (kartou, mobilem, hodinkami, QR kódem), nebudou se cítit limitovaní. A pokud si pochutnají, rádi se vrátí.

Autor: Dotykačka ČR s.r.o.

Mimochodem, z průzkumu mezi podniky, které využívají pokladní systém Dotykačka, vyplynulo, že tam, kde začali přijímat karty, stouply tržby v průměru o 24-27 procent. I proto se teď tento pokladní systém nyní automaticky prodává v uceleném balíčku, který obsahuje platební terminál.

2) Ušetřete na poplatcích za pokladnu

Když už je řeč o uceleném řešení, pokud s Dotykačkou budete používat i zmíněný platební terminál, nejenže přilákáte víc zákazníků, ale můžete taky ušetřit na vlastních nákladech. Platí totiž jednoduché pravidlo: Čím víc bezhotovostních plateb přijmete, tím větší získáte slevu na poplatcích za pokladní systém. Roční náklady na pokladnu si tak můžete snížit až o několik tisíc korun.

3) Řekněte si o spropitné. Zn.: Chytře

V řadě podniků, kde odmítají brát karty, to odůvodňují tím, že by přišli o spropitné. V hotovosti ho zákazníci dávají, zatímco při platbách kartou prý nic navíc nezaplatí. Není to tak.

Za prvé: Zákazníci platící kartou spropitné dávají, dokonce v průměru vyšší než při platbách hotovostí. Změřili jsme to a v průměru se výše spropitného u bezhotovostních plateb pohybuje mezi 5-8 procenty tržeb, což je nadprůměrná hodnota.

Za druhé: Čistě logicky vzato – už jen tím, že umožníte platbu kartou, vycházíte zákazníkovi vstříc, což přispívá k jeho spokojenosti. A ta se pak odráží v ochotě dávat spropitné.

Za třetí: Při platbách kartou si můžete říct o spropitné velmi elegantním způsobem. Například terminály od Dotykačky nabízí hned několik možností. Když ho hostům předáváte k provedení platby, vyzve je buď k zaokrouhlení částky, případně jim nabídne platbu spropitného v procentech z uvedené částky. Ve všech případech jsou pokyny na obrazovce navrženy tak chytře, že k platbě spropitného přímo motivují a jen málokdo tuto možnost odmítne.

4) Obslužte víc zákazníků s méně lidmi

Pokud vás krize přinutí propouštět personál, nemusíte se nutně hroutit z toho, že nezvládnete obsloužit své hosty. Terminály od Dotykačky můžou sloužit i jako tzv. mobilní číšník. Hosté si díky nim můžou sami objednat od stolů. Vše se díky chytrému pokladnímu systému okamžitě propíše do kuchyně, a odpadne tak riziko, že by někdo objednávku popletl. Stejně tak můžou hosté sami i zaplatit. Znovu tak odpadá čekání a narůstá spokojenost.

Autor: Dotykačka ČR s.r.o.

5) Vydělávejte na tom, co se doopravdy vyplatí

Jste si jistí, že opravdu víte, co vám přináší zisky? Možná při detailním pohledu sami budete překvapení. A pokud vás děsí hodiny strávené nad propočty a excelovými tabulkami, rovnou na ně zapomeňte. Chytrý pokladní systém v sobě ukrývá spoustu analýz, díky kterým na pár kliknutí zjistíte, co se vám vyplácí a kde naopak o peníze přicházíte. Stejně tak vám pohlídá i skladové zásoby, a dokonce vyhodnotí i jednotlivé směny zaměstnanců. Veškerá data navíc díky vzdálené správě můžete analyzovat třeba i z druhého konce světa.