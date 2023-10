Poznejte místo, kde se setkává romantika s elegancí a profesionalitou | e15.cz

Chateau Trnová není pouze zámeckým hotelem a romantickou restaurací. Je to místo, kde se spojuje historie s moderními službami, kde se konají pohádkové svatby a kde firemní svět nachází svůj ideální prostor pro setkání a teambuilding. Přijeďte a objevte, jak Chateau Trnová může obohatit váš život.

Chateau Trnová je více než jen hotel nebo restaurace; je to zážitek. Nacházející se pouhých 20 km od Prahy-Smíchov, tento zámecký hotel je otevřen každý den a jeho romantická restaurace vás vítá každý den od 12:00 do 22:00.

Ubytování v Chateau Trnová je zážitkem sám o sobě. Každý pokoj je jedinečný a nedávno prošel renovací. Moderní vybavení pokojů je v dokonalé harmonii s historickým charakterem místa.

Autor: www.chateautrnova.cz

Naše restaurace je oázou gastronomického umění. Sezónní menu, připravené s láskou a péčí, nabízí širokou škálu chutí, které uspokojí i ty nejnáročnější gurmány. A co víc, v listopadu nabízíme Svatomartinskou husu. Ať už plánujete romantickou večeři pro dva nebo rodinnou oslavu, naše restaurace je ideálním místem.

Vinný sklep a široká nabídka vín

Náš vinný sklep je skvostem, který doplňuje gastronomický zážitek. Nabízíme širokou škálu vín, od tradičních moravských odrůd až po vybraná evropská vína. Každé víno je pečlivě vybráno tak, aby dokonale ladilo s naším menu a přidalo tak k vašemu zážitku další rozměr.

Romantika na střeše zámku

Chateau Trnová vám nabízí také relaxaci a pohodu. Na střeše zámku najdete vířivku, která vám nabízí příjemné chvíle odpočinku. Vedle vířivky, najdete malou saunu, ve které můžete načerpat novou energii. A pokud preferujete plavání, náš krytý vyhřívaný bazén je vám k dispozici po celý rok.

Chateau Trnová je jako stvořené pro svatby. Naše zahrada, jezírko a romantické prostory nabízejí nespočet možností pro svatební obřady a oslavy. Profesionální tým se postará o všechny detaily, od květinové výzdoby po catering.

Zahrada a přírodní krásy

Romantický zámek obklopuje nádherný park, který je domovem pro osm druhů kvetoucích hortenzií. Malé jezírko a fontána dodávají celkové atmosféře klid a harmonii. Procházka parkem je jako cesta do světa, kde se spojuje krása přírody s uměním a historií.

Historické kořeny

Chateau Trnová není jen o současnosti; je to místo s bohatou historií. Je spojeno s významnými osobnostmi, jako byla operní diva Emma Destinnová. Zámek byl také vlastněn rodinou Václava Škroupa, bratra Františka Škroupa. František často nacházel inspiraci v nádherné přírodě kolem zámku. Lesem prý scházel František na hřeben skály nad Vltavou do míst dodnes zvaných Kazatelna. Pohled do údolí Vltavy, na okolní hvozdy, louky a pole jej inspiroval při skládání hudby k Fidlovačce. Závěrečná píseň slepého houslisty se stala později českou národní hymnou.

Nejen romantika, ale i profesionalita je samozřejmostí v Chateau Trnová. Nabízíme kompletní balíčky pro firemní setkání a teambuildingové aktivity. Pro firmy rádi zorganizujeme vánoční večírek se slavnostním vánočním menu. Moderní zázemí, inspirující prostředí, rychlý internet a prvotřídní catering jsou v Chateau Trnová samozřejmostí.

Na zámku jako doma

Chateau Trnová je oázou pozitivní energie. Je to místo, kde firmy najdou inspiraci a inovaci a kde veřejnost může zažít okamžiky plné radosti a pohody. Nabízíme vám nejen inspirující prostory, ale také zážitky, které zůstanou ve vašem srdci. Pro více informací a rezervace, navštivte naši webovou stránku www.chateautrnova.cz.