Příležitost pro české startupistky: Výběrový program rozvíjí talent a potenciál | e15.cz

Data Eurostatu jsou neúprosná. Podle nich má Česko nejmenší zastoupení žen v IT napříč celou Evropskou unií. Odvětví technologií je přitom atraktivní a ženám nabízí úžasné možnosti, od práce z domova, flexibilních úvazků, až po zajímavé výdělky. Přesto mezi deseti ajťáky najdete v průměru pouze jednu ajťačku. Pro vysvětlení však nemusíme chodit daleko – už jste slyšeli tu o tom, že holky neumějí počítat?

Co vše ovlivní zájem dívek o IT

Stereotypy vládnou světu a u nás tomu není jinak. „Už na základní škole často slýcháme, že matematika je hlavně pro kluky a dívky se mají spíš věnovat sociálním vědám,“ říká Gabriela Löbel, manažerka pro společenskou odpovědnost ve společnosti Huawei. Tyto úvahy nás zejména v případě častého opakování mohou výrazně formovat a do budoucna například i odradit od cesty za technologickým vzděláním.

V roce 2021 se vysokoškolským oborům spojeným s odvětvím ICT věnovalo napříč republikou celkem 3 887 studentek, které dohromady tvořily 17 % všech posluchačů/posluchaček těchto oborů. Od roku 2010 jde o 6,5% nárůst, přesto není vyhráno. „Málokdy se mluví o tom, jaké podpory se českým ženám při vstupu do pracovního prostředí v odvětví technologií ve skutečnosti nabízí,“ vysvětluje Löbel.

Právě proto vznikají unikátní vzdělávací programy, které vedou ti, jež právě sami prochází dynamickým rozvojem – technologičtí giganti. Mohou totiž nabídnout nejen unikátní zkušenosti založené na dlouhodobé praxi, ale také propojení se špičkovými experty či mentory.

Rozvoj talentu v každém věku

Nikdy není pozdě začít s rozšiřováním vlastních schopností a podpůrné programy tak cílí nejen na studentky, ale i ženy, které mají standardní vzdělávací systém již za sebou. „Pro talentované vysokoškolačky máme program Seeds for the Future, který se v Čechách těší oblibě už sedm let. Populární je také celoevropská iniciativa Women Leadership Academy, které se účastní dívky ze všech zemí EU,“ představuje vzdělávací portfolio Löbel. Třešničkou na dortu však je novinka Women in Tech ve spolupráci s Hospodářskou komorou.

Letos se koná druhý ročník a teprve před několika dny bylo z přihlášených zájemkyň vybráno deset účastnic. Ty nyní čeká od začátku dubna atraktivní celoroční program propojující mentoring a vzdělávání s aktivním networkingem. Hospodářská komora prostřednictvím svého Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace (VUPI) poskytne účastnicím na míru šité workshopy zaměřené například na vztahy s investory, jednání o grantech či umění komunikace projektu, experti z Huawei provedou nejnovějším know-how v oboru ICT.

Ženy jsou důležitou součástí ekosystému ICT

Hlavní koordinátorkou a patronkou programu je stejně jako v loňském roce úspěšná česká mentorka a podnikatelka Linda Štucbartová. „Těším se na další projekty, které na konkrétních osudech ukáží, jak se ženy podílejí na vývoji technologií, jež posouvají společnost kupředu,“ říká Linda Štucbartová a zároveň si pochvaluje, že jsou v rámci programu zařazena i setkávání s účastnicemi z prvního ročníku. Loňské absolventky se totiž staly ambasadorkami projektu prostřednictvím tzv. Mastermind skupin a podporující komunita se tak rozrůstá.

Druhý ročník Women in Tech hodlá navázat na úspěchy loňského roku a nabídnout obdobně zajímavou a rozsáhlou paletu aktivit. „Program byl v průběhu roku tak pestrý, že byl přidanou hodnotou nejen pro oceněné dámy, ale i širokou veřejnost,“ zhodnotil první ročník Women in Tech James Tang, ředitel společnosti Huawei pro Česko. „Věřím, že se nám i letos podaří zvýšit povědomí o ženách v ICT sektoru a jsem velmi rád, že naše společnost může být součástí rozvoje tuzemské ženské startupové scény.“