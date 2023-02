Průvodce pojištěním nemovitosti: Na co si dát pozor? | e15.cz

55 % nemovitostí. Právě tolik jich je v Česku pojištěných. Vyplývá to minimálně z průzkumu České asociace pojišťoven z října 2022. Pokud patříte do zbylých 45 %, ale vážně uvažujete o tom, že nemovitost pojistíte, nebo vás sjednání pojistky čeká jako jeden z kroků při sjednání hypotéky, máme pro vás rady a tipy na co si dát pozor.

Pojistné smlouvy? To v Česku není příliš populární čtení. Průzkum z roku 2019 odhalil, že je nečte zhruba každý 7. Čech. Ještě horší je to u všeobecných obchodních podmínek. Výsledek? Klienti často netuší, co přesně a jak mají pojištěné. A zjišťují to až při řešení pojistné události, kdy mohou být nepříjemně zaskočení například sublimity nebo tím, že nemají sjednané pojistné krytí na konkrétní situaci. A platí to i pro pojištění nemovitosti – na co si dát pozor?

Pojištění nemovitosti a domácnosti nejsou jedno

Jaký je rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a pojištěním domácnosti? Propastný! Podmínky a rozsah jednotlivých pojištění se navíc mohou poměrně zásadně u jednotlivých pojišťoven lišit. Proto si vždy pečlivě pročtěte všechny dokumenty a zkontrolujte si, co právě u vaší pojišťovny spadá do pojištění nemovitosti a co domácnosti. Kam patří třeba škody na vestavěném nábytku a jaká pojistka pokryje škody na tepelném čerpadle? Když něčemu nerozumíte, ptejte se!

Pojištění nemovitosti kryje škody na samotné nemovitosti. Případně na takzvaných vedlejších stavbách, které stojí na stejném pozemku (a které jste uvedli do smlouvy). Zdi, střecha, podlahy, okna, stropy… zkrátka vše, co nijak nepřemístíte.

Naopak to, co se odnést a přemístit dá, bývá zahrnuté v pojištění domácnosti. Nejčastěji jde o nábytek, spotřebiče a další elektroniku, osobní věci. Chcete-li pojistit kuchyň s vestavěnými skříňkami a spotřebiči, aktivně se zajímejte, zda podle pojišťovny patří do pojištění nemovitosti, nebo domácnosti.

V KB Pojišťovně kryje pojištění nemovitosti i všechno, co je s domem, či bytem pevně spojené. Tedy třeba i plynový kotel, solární panely nebo tepelné čerpadlo.

Pozor na podpojištění

Vaši nemovitost obvykle pojišťujete na tzv. pojistnou částku, tedy na nejvyšší možný limit pojistného plnění. Pokud by tedy váš dům srovnal se zemí ničivý požár, měla by pojistná částka být dostatečně vysoká, abyste si mohli ten stejný dům postavit znovu.

Nicméně podle České asociace pojišťoven má jen zhruba jedna třetina smluv stanovenou správnou výši pojistné částky, zbytek smluv je takzvaně podpojištěných. To laicky řečeno znamená, že za peníze, které by vám pojišťovna po požáru vyplatila, byste stejný dům určitě nepostavili. U 15 % smluv byste dokonce nedostali ani polovinu potřebné sumy.

Jedinou pojišťovnou na trhu, u které jsou klienti vždy pojištěni na aktuální hodnotu nemovitosti, je KB Pojišťovna. Její klienti tak nemusí sami myslet na pravidelnou aktualizaci pojistné částky, protože pojištění není sjednáno na pojistnou částku, ale je bez limitu. S rostoucí hodnotou nemovitosti roste i pojistná ochrana.

Zahrňte všechna reálná rizika

Věděli jste, že v roce 2021 řešily české pojišťovny 434 pojistných událostí v souvislosti se sesuvy a poklesy půdy a 5236 událostí spojených s úderem blesku? Člověk by přitom řekl, že se ho nic takového nemůže týkat. Dokud mu po pořádné letní bouřce neshoří střecha…

Zajímejte se tedy o rizika a okolnosti, za kterých vám pojišťovna vyplatí pojistné plnění. Do základního balíčku pojišťovny obvykle zařazují: živelní nebezpečí (požár, sníh, vichřice…), pády stromů nebo jiných předmětů, údery blesků, povodně (tady nicméně pozor na výluky, které se týkají například nemovitostí ve 4. povodňové zóně).

Nadstandardem pak bývají pojištění škod v souvislosti s vloupáním, krádeží, vandalismem nebo elektrickými riziky, jako je například přepětí.

Pohlídejte si sublimity

Kromě celkové pojistné částky se zajímejte i o sublimity, které omezují maximální výši pojistného plnění při konkrétním riziku nebo na konkrétní části domu, či bytu. Pojištění například nemusí stačit na pokrytí celé škody u luxusních trojitých francouzských oken, které se vysklily vinou zabouchnutí při průvanu. A to proto, že je v pojistné smlouvě uvedený sublimit, který je nižší než cena těchto luxusních skel. Stejně tak pojišťovny často omezují pojistné plnění u vandalismu či krádeže.

Aktualizujte, aktualizujte, aktualizujte

Změnila se vaše rodinná situace, došlo na rozvod? Aktualizujte údaje v pojistné smlouvě. Přistavěli jste garáž nebo rovnou celé patro? Pojišťovna by to měla vědět. Stejně tak ji informujte o novém bazénu, tepelném čerpadle nebo třeba zahradním domku, kam ukládáte nářadí, ale i sportovní vybavení. Ať vaše pojistná smlouva skutečně odráží realitu – a v případně pojistné události v maximální možné míře pomůže s odstraněním škod.

