Revoluce pro české hráče pokeru! Fortuna rozjíždí freerolly i mezinárodní turnaje

Známá česká sázkovka rozjela poker ve velkém stylu a přináší nejširší nabídku online pokeru na českém trhu. Hry probíhají na mezinárodní síti iPoker, takže o herní akci není nouze v kteroukoliv denní dobu. Nově si zahrajete cash game, speed poker cash game, multi-table a sit & go turnaje ve variantách Texas Hold'em, Omaha, Six Plus Hold'em nebo Omaha Hi-Lo.

Přihlaste se zdarma, zahrajte si proti hráčům ze světa a získejte bonusy v novém systému odměn.

Jak hrát pokerové turnaje zdarma? Zúčastnit se může každý

Freerolly jsou turnaje se vstupem zdarma, kde hrajete o reálné peníze. Probíhají ve variantě No Limit Texas Hold'em Freezout s předem určeným počtem žetonů a strukturou. Každý měsíc je jich na Fortuně hned několik.

Stačí se přihlásit do aplikace Fortuna Poker a zaregistrovat se do některého z turnajů Fortuna Freeroll v pokerovém lobby.

Hrát můžete na webu a v aplikacích na mobilu i počítači.

Pokud ještě nemáte účet u Fortuny, získáte navíc vstupní bonus.

To není všechno: Získejte vstupenku do turnaje v hodnotě 10 €

Kromě freerollů máte na Fortuně možnost vyzkoušet zdarma i jiné turnaje. Zaregistrujte se a ve formuláři vyberte možnost „Získej 10 € na poker turnaj“ nebo uplatněte promokód POKER10. Když do deseti dní vložíte na hráčské konto alespoň pětistovku, bonusová vstupenka je vaše.

Prohlédněte si dostupnou nabídku turnajů v pokerovém lobby a užijte si hru naplno. Na využití vstupenky máte dva měsíce a je nutné ji uplatnit jednorázově.

Bonusy a systém odměn

Fortuna s pokerem spustila taky bonusový systém odměn pro jeho hráče. Základní formou odměňování je Fortuna Poker Status. Čím více hrajete, tím vyšší status získáte a můžete se těšit na větší porci odměn. Podle úrovně statusu Bronze, Silver, Gold nebo Diamond získáváte rakeback ve výši 5 – 20 %!

Tak na nic nečekejte, zapojte se do hry a objevujte svět online pokeru u Fortuny!

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je přísně zakázána.