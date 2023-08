Štýrský skvost musíte navštívit alespoň jednou za život | e15.cz

Chalety jsou vybaveny vším, co byste si mohli od přepychové dovolené přát. Nabízí fantastické vybavení a elegantní interiéry, kde se snoubí dřevěné trámy s vytříbeným nábytkem a moderními technologiemi. K dispozici budete mít rozlehlou terasu, krb, zahradu s biotopem o rozloze šest set metrů čtverečních, spa a fitness se stroji Technogym. K dispozici vám bude také champagne lounge a bohatě zásobený vinný sklep, kde kromě světových značek čekají i skvostná lokální vína. Samozřejmostí jsou kávovary Nespresso a kosmetika Chopard.

Pokud byste chtěli opravdu něco výjimečného, rezervujte si prémiový chalet Steppenfuchs či luxusní Panorama loft s privátním infinity bazénem, saunou a vířivkou. Hotel je „adults only“, takže se můžete spolehnout na ničím nerušený odpočinek, ať už u vyhřívaného bazénu, nebo v knihovně s plápolajícím krbem.

Tohle místo si zamilují aktivní sportovci i milovníci stylového nicnedělání. Ti první mohou vyrazit na kolo, aby si užili nekonečné možnosti cyklostezek. Ti druzí zase ocení designový interiér s velkými prosklenými okny. Celý den si budou užívat atraktivních výhledů i jedinečného vybavení chaletu. A přírodu budou mít hned za okny.

Co takhle projížďka na kole či koni přes malebné vinice?

Pokud máte vlastního koně, klidně ho vezměte s sebou. V chaletu Goldfuchs bude mít vlastní výběh. V hotelu vám půjčí stylovou Vespu i zajistí let helikoptérou. Nic tady není problém.

Pokud patříte mezi golfisty, neměli byste minout hřiště Gut Murstätten z prestižního sdružení Leading Golf Course, které nabízí 36 atraktivních jamek a dokonalý klid na hru. Vyrazit můžete na sportovní Championship Course, po jehož plochách se procházela řada slavných hráčů, mezi nimiž nechyběl ani Sergio García. Méně soutěživí jedinci by měli zamířit na hřištiě South Course, které je vhodné i pro začátečníky. Zajímavou golfovou adresou je také hřiště Schloss Frauenthal, jehož prvních devět jamek prochází zámeckým parkem s potoky a jezírky. Druhá polovina naopak nabízí hodně zvlněný terén a fantastické výhledy do okolní krajiny. Pokud budete chtít jednu fotku, pak to musí být na jamce číslo jedenáct s ostrovním greenem. Až vás celodenní zážitky unaví, receptem na navození hlubokého odpočinku je masáž ve vašem chaletu, která vás dokonale uvolní.

V Golden Hill si budete připadat jako doma, zároveň se tu o vás ale postarají jako o VIP hosty. Snídaně vám donesou v podstatě až do postele a večer si můžete objednat kuchaře, který vám připraví, co si budete přát. Dvakrát týdně vás rozmazlí šestichodovým fine dining menu párovaným s víny Golden Hill Selection. Cílem hostitelů, Barbary a Andrease Reinische je, abyste se cítili jako doma a rádi se sem vraceli. A to se nepochybně daří, o čemž svědčí i ocenění „best chalet 2023“ od prestižního průvodce Gault&Millau.

Pokud hledáte místo pro klidnou dovolenou či nezapomenutelné místo na líbánky, tento zlatý kopec by neměl uniknout vaší pozornosti. Stačí navštívit www.golden-hill.at.