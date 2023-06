Trefa na solár: U fotovoltaiky se vyplatí vsadit na jistotu | e15.cz

ZDROJ: Pražská energetika, a.s.

Prudký nárůst cen elektřiny je sice pro tuto chvíli minulostí, ale zájem o fotovoltaické elektrárny (FVE) trvá dál. A není divu. Možnost ušetřit za elektřinu, využít štědrou dotaci a ještě pomoct přírodě je lákavá. V čem spočívají výhody FVE? A na co si dát pozor při výběru dodavatele?

Obliba fotovoltaiky není jen módní vlnou. Martin Křenek z Centra služeb PRE říká: „Dlouhodobý vývoj cen elektřiny se dá jen těžko předvídat. Lidem také čím dál víc záleží na ochraně životního prostředí. To, že zájem o fotovoltaické elektrárny neopadl ani poté, co se ceny elektřiny začaly snižovat, proto není překvapivé.“

Pokud se pro fotovoltaiku rozhodnete, je samozřejmě potřeba vyřešit otázku dodavatele. Co vám pomůže vybrat správně a nespálit se?

U fotovoltaiky se vyplatí vsadit na jistotuAutor: Pražská energetika, a.s.

Nejlepší je vsadit na zkušenost a solidnost

„Zaplatili jsme zálohu, ale ani po několika měsících se nic neděje a dodavatel s námi nekomunikuje. Nemáme teď ani panely, ani peníze.“ V médiích už jste podobné příběhy asi zaznamenali.

V důsledku solárního boomu raketově přibylo firem, které se na něm snaží vydělat. Řada z nich bohužel nemá zkušenosti, technické zázemí ani dost kvalifikované pracovní síly. Proces instalace FVE se pak snadno zkomplikuje.

„Při výběru dodavatele FVE neriskujte. Určitě se dívejte na reference a vybírejte mezi většími, solidními dodavateli, kteří už mají něco za sebou. Ideální je, když vám společnost zajistí kompletní služby – od návrhu přes instalaci až po servis,“ doporučuje Martin Křenek.

FVE dávají smysl ekonomicky i ekologicky

Důvodů, proč po fotovoltaice sáhnout, je celá řada. Připomeňme si aspoň ty nejdůležitější.

1. Finanční úspora

Nainstalovat FVE znamená určitou vstupní investici. Ta ale není tak vysoká, jak byste možná čekali. Navíc se můžete těšit na nižší účty za elektřinu, díky nimž se vám bude počáteční investice postupně vracet.

2. Ohleduplnost k přírodě

Sluneční záření je obnovitelným, prakticky nevyčerpatelným zdrojem energie. Fotovoltaické panely nepotřebují žádné další palivo, které by znečišťovalo ovzduší nebo jinak zatěžovalo přírodu.

3. Snadná instalace, zjednodušená legislativa

Nemusíte se bát, že by instalace FVE výrazně zasáhla do vaší stavby nebo vám zkomplikovala život. A i když papírování nějakou dobu zabere, většina FVE s výkonem do 50 kWp nepotřebuje stavební povolení ani licenci ERÚ.

4. Dlouhá životnost, nízké náklady na údržbu

Výrobci uvádí, že křemíkové články vydrží funkční desítky let. Navíc neobsahují pohyblivé části, takže mají velmi nízkou poruchovost. Kromě pravidelných servisních prohlídek se o ně prakticky nemusíte starat.

5. Dotace až 205 000 Kč

Jako budoucí majitel FVE můžete získat dotaci z programu Nová zelená úsporám ve výši až 205 000 Kč. Solidní dodavatel navíc veškeré papírování i žádost o dotaci vyřídí za vás.

U fotovoltaiky se vyplatí vsadit na jistotuAutor: Pražská energetika, a.s.

Jak a kde fotovoltaiku využít?

„Zjednodušeně řečeno, FVE si může nainstalovat každý, kdo má střechu a chce snížit náklady na energie. To, jestli je vaše nemovitost vhodná pro instalaci FVE, posoudí náš technik a navrhne optimální řešení – ať už bez akumulace, nebo s akumulací do baterií,“ vysvětluje Martin Křenek.

Sáhněte po PREcizním a výhodném řešení

PRE je sázka na jistotu. Jsme třetí největší energetická skupina v ČR se 125letou historií. Nehrozí proto, že bychom nedodrželi své závazky. Fotovoltaice se věnujeme od roku 2009 a máme za sebou přes 5 000 instalací. Nabízíme cenově dostupné a kvalitní technologie.

Zpracujeme vám nezávaznou cenovou nabídku, navrhneme nejlepší řešení, vypracujeme dokumentaci, nainstalujeme panely a zajistíme kompletní servis. Pomůžeme vám také vyřídit dotační příspěvek.

S naším produktem PRE PROUD SOLAR navíc získáte slevu za každou přebytečnou MWh, která z vaší FVE odejde do distribuční sítě.

Těšíme se na vás v Centru služeb PRE, Jungmannova 747/28, Praha 1, každý všední den od 9 do 18 hodin.

Chcete se na cokoli zeptat? Napište nám na adresu tepelnestudio@pre.cz nebo zavolejte na 267 053 464.

Další informace najdete zde.