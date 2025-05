Zábava, která se dá exportovat: Jak kluci z Futurenta postavili unikátní zábavní centrum a expandují do Arábie.

Z jednoho industriálního prostoru ve Vysočanech, hned vedle O2 areny, až po expanzi do Dubaje. Bratři Danešové a Daniel Martinek, zakladatelé unikátního centra Futurento, herní show Quizit Room a futuristického Laser X Maze dokazují, že česká zábava může mít globální ambice. Dnes za skupinou Futurento Group, pod kterou všechny projekty spadají, stojí zejména Jan Daneš a Daniel Martinek. Třetí zakladatel Martin Daneš se postupně stáhnul do pozadí a zůstává pouze v roli spolumajitele.

E15: Vaše projekty mají jedno společné – jsou netradiční, odvážné a technologicky napřed. Jak vůbec vznikla první myšlenka na Futurento?

Daniel Martinek (směje se):

Bylo to jako když se partě lidí zdá stejný sen – o hře, ve které se spojí fyzická aktivita, logika, adrenalin i design. Chtěli jsme vytvořit něco, co sami chceme zažít. Takže jsme to prostě postavili. Ze dřeva, potu a představivosti.

Jan Daneš:

Zároveň jsme od začátku přemýšleli nad byznysem. Měl to být produkt, který funguje nejen jako zážitek, ale i jako podnikání. A to vyžadovalo hodně propočtů, plánů a krizového řízení. Když Dan přinese deset šílených nápadů, já z nich vyberu dva, které půjdou realizovat a budou dávat ekonomický smysl.

Zdroj: Futurento Group

E15: Futurento se stalo kultem mezi firemními eventy. Ale Quizit a Laser X Maze vypadají, že cílí ještě dál – proč právě tyto dva nové produkty?

Daniel:

Quizit vlastně vznikl původně jako jeden z úkolů do Futurenta. Měl to být zábavný kvízový modul. Když jsem to celé sepsal a navrhl, najednou mi došlo – proč by to vlastně nemohlo fungovat jako samostatná show? Televizní soutěž, kterou si můžeš zahrát s kolegy, kamarády nebo klienty. Elegantní, rychlá, a hlavně vhodná i na konferenci v saku s proseccem v ruce. Od té doby jsme s tím objeli firmy, veletrhy, večírky – a všude to funguje.

Jan:

A hlavně – Quizit je extrémně efektivní formát. Má vysokou kapacitu, minimální potřebu personálu a dá se plně brandovat pro klienta. A to z něj dělá perfektní produkt pro B2B segment. Laser X Maze je pak logickým pokračováním – plně modulární laserové bludiště, které je připravené na export. Dají se jím vybavit zábavní centra, hotely, aquaparky… kamkoliv na světě.

Zdroj: Futurento Group

E15: Quizit je elegantní a zábavný, ale Laser X Maze vypadá jako pořádná sci-fi bomba. Jak vznikl tenhle projekt?

Daniel:

To je náš love brand s lasery. 😄 Už jsme měli vizi moderního, modulárního bludiště, které si můžeš poskládat jako LEGO podle prostoru a poslat klidně letecky do Dubaje. Náš tým ho pak reálně postavil – bez kabelů, s bezdrátovým systémem a s tím nejintenzivnějším herním zážitkem, co jsme kdy vytvořili.

Jan:

A hlavně – ten nápad na laser maze jsem nosil v hlavě už roky. Věděl jsem, že ho jednou chci. Dani se svým týmem ho nakonec dotáhl do života – a přesně tak, jak jsem si to představoval. Dneska je z toho produkt, který můžeš provozovat kdekoli na světě – v hotelu, aquaparku, zábavním centru… a funguje jako magnet na návštěvníky.

Zdroj: Futurento Group

E15: A tím se dostáváme k expanzi. Co vás přivedlo do Dubaje?

Jan:

Dubaj je pro nás testovací trh – pokud něco uspěje tam, může to uspět kdekoliv. Máme tam pobočku, spolupracujeme s místními partnery a cílíme na další emiráty i Saudskou Arábii. Zároveň si ověřujeme, jak rychle dokážeme instalovat naše systémy a jak zvládáme logistiku a support na dálku.

Daniel:

Plus… koho by nelákalo postavit laserové bludiště v srdci pouště, že jo? (smích) Navíc jsme to všechno vymysleli tak, aby se celý systém dal poslat v bedně letadlem, postavit za dva dny a rozjet bez kabelů. Je to takový LEGO pro dospělé. Ale s lasery.

Zdroj: Futurento Group

E15: Jak se vám daří skloubit tak rozdílné přístupy? Jeden z vás je evidentně technologický vizionář, druhý pragmatik.

Daniel:

Já jsem “Tinker Bell na stimulantech”, jak mi občas říkají. Rozesévám nápady, házím jiskry do tmy. Honza mě pak chytí za kotník, když začnu lítat moc vysoko, a připomene mi rozpočet nebo výrobní kapacitu. Ale právě tahle dynamika nás žene kupředu.

Jan:

Když jsme začínali, byl Dani jako perpetuum mobile na Red Bullu, zatímco já jsem seděl s Excelem a plánoval cash flow. Ale dneska už víme, že jeden bez druhého bychom nic takového nerozjeli. Kreativita potřebuje hranice, a čísla potřebují nápad, který je rozjede.

Zdroj: Futurento Group

E15: Co vás čeká dál? Plánujete další produkty?

Daniel:

Jasně! Vždycky je něco na stole. Máme koncept venkovní hry, chystáme zjednodušený Quizit pro školy, a občas mě v noci napadne něco úplně šíleného. Naštěstí mám Honzu, co to druhý den ráno trochu zreviduje.

Jan:

Naší prioritou teď je škálování – chceme, aby se Quizit i Laser X Maze dostaly do dalších zemí. Pracujeme na franchisingovém modelu a hledáme partnery, kteří mají prostor, chuť a trh. A současně připravujeme technologické vylepšení, aby bylo vše ještě jednodušší na provoz.

Zdroj: Futurento Group

E15: Poslední otázka – co vás v tom všem nejvíc baví?

Daniel:

Vidět lidi, jak se smějí, hádají, běží, tleskají… když se spojí fyzická zábava, mozek a emoce, je to pro mě jako droga. A že z nápadu na papíře vznikne reálný produkt, který někoho nadchne – to je nejlepší odměna.

Jan:

Když to celé funguje. Když vidím čísla, rezervace, nové partnery. A když vím, že náš chaos má řád, a že to, co tvoříme, dává smysl jak lidsky, tak ekonomicky.