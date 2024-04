Známe vítěze Visa Awards 2023. Banky si převzaly ceny za inovace v bankovnictví

Slavnostní večer udělování Visa Awards se uskutečnil v krásných prostorech Tyršova domu v rámci pražského týdne módy Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Hostem akce byl také český návrhář Jan Černý, který letos navrhuje oblečení pro české olympijské sportovce.

Každá ze sedmi kategorií zdůrazňovala význam zavádění nejnovějších trendů v oblasti platebních transakcí. Průzkumy totiž dlouhodobě potvrzují, že Češi a Češky preferují digitální platby. Díky bankám mají čeští zákazníci možnost platit kartou, chytrým telefonem nebo hodinkami bezpečně, pohodlně, rychle a téměř kdekoliv. Proto Visa ocenila právě tyto instituce a poskytovatele platebních terminálů, kteří se o to podle dat a dalších ukazatelů v roce 2023 zasloužili nejvíce.

Společnosti Visa ocenila za rok 2023 tyto banky:

#1 issuer – Česká spořitelna

#1 acquirer – ČSOB banka

#1 new cards – Raiffeisenbank

#1 sustainable bank – Komerční banka

#1 innovations – MONETA Money Bank

#1 women in payments – Michaela Bauer, ČSOB banka

#1 digital proposition – mBank

„Smyslem Visa Awards je ocenit ty banky a poskytovatele platebních terminálů, kteří nejintenzivněji aplikují inovace v bankovnictví a kladou důraz na digitalizaci. Sledujeme však i další rozměr jejich činnosti a aktivit, třeba jejich aktivní postoj k ochraně životního prostředí nebo rovnoprávnost v profesním zastoupení žen. To jsou hodnoty, které sdílíme i my ve společnosti Visa, a proto jsme rádi, že můžeme spolupracovat se společnostmi, které to mají podobně," uvedl Petr Polák, Country Manager Visa pro Českou republiku.

Slavnostní vyhlášení Visa Awards proběhlo v rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku | Visa

Petr Polák spolu s generálním ředitelem Visa Marcelem Gajdošem předal na pódiu ceny sedmi oceněným. Ocenění #1 issuer si převzala Česká spořitelna za největší podíl aktivních karet v portfoliu Visa. Za největší meziroční nárůst objemu transakcí zrealizovaných Visa kartami byla cenou #1 acquirer odměněna ČSOB banka.

Největší meziroční nárůst nových karet s logem Visa zaznamenala v roce 2023 Raiffeisenbank, a proto získala cenu za první místo v kategorii #1 new cards. Oceněnou v kategorii #1Women in Payments se stala Michaela Bauer z ČSOB banky za přínos v zavádění inovací.

„Jsme rádi, že naše spolupráce s bankami funguje z dlouhodobého hlediska velmi dobře, stále ale vidíme prostor pro rozšíření a zlepšení, například v oblasti akceptace bezhotovostních plateb," uvedl Marcel Gajdoš, generální ředitel společnosti Visa pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko. „Kromě digitalizace vidíme potenciál v tématu udržitelnosti a celkově odpovědnějšího a uvědomělejšího nákupního chování. Proto jsme v soutěži Visa Awards opět vyhlásili kategorii Udržitelnost, abychom naše partnery dále motivovali k zavádění udržitelných technologií a řešení," dodal.

Cenu za udržitelnost #1 sustainable bank získala Komerční banka za zpracování tématu udržitelné módy ve spolupráci s módní značkou LAFORMELA, která vyrobila oděv z CO2, a ocenění #1 innovations MONETA Money Bank za nárůst mobilních plateb. V kategorii #1 digital proposition byla oceněná mBank za nabídku účtů pro podnikatele.

Koncept ocenění ve tvaru písmena V vytvořil umělecký sklář Peter Ďuriš. Je vytvořené speciální sklářskou technologií řezání jednotlivých logoznaků. Výsledný materiál je následně broušený a matovaný, přičemž vzniká zajímavý efekt při průchodu světla přes celý objekt. Transparentnost použitého materiálu může symbolizovat propojení mezi bankou a zákazníky či transparentní spolupráci.