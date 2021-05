Architekt a urbanista Pavel Hnilička: Lidé města neopustí. Táhne je tam sociální blízkost | E15.cz

Architekta a urbanistu Pavla Hniličku nikdy neopouští nadšení, když se může rozpovídat o moderním urbanismu, o krásných čtvrtích, kde se bydlí, pracuje a odpočívá zároveň a které lze zatím najít jen v zahraničí. „U nás je řada architektů, kteří tvoří skutečně krásné budovy. Ale velké developmenty se od devadesátých let pořád dělají v duchu sídlišť. Třeba hezčích a barevnějších, ale stále jsou to domy nahodile naházené do prostoru, kam se přivedou přípojky a cesty,“ posteskne si.