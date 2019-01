Až Francie přestane drancovat Afriku, sníží se migrace do Evropy, říká kamerunská novinářka Bebe | E15.cz

Kamerunská novinářka Patty Bebe žije v Evropě, kde vydává časopis Mbo@ttitude Magazin, který následně distribuuje do řady afrických zemí. V časopise se často objevuje kritika diktátorských režimů v Africe, nebo evropského přístupu k „černému“ kontinentu. V rozhovoru pro INFO.CZ Patty Bebe hovoří o tom, co by podle jejího názoru zastavilo migraci Afričanů do Evropy, proč se nejhůře mají lidé v bývalých francouzských koloniích nebo z jakého důvodu se musejí evropští politici chovat k Africe jinak než doposud.