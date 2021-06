Bez státní podpory elektromobility budeme v EU dál zaostávat, říká zástupce Porsche pro ČR Sedláček | E15.cz

Do deseti let bude i v Česku každé druhé nově přihlášené auto jezdit na elektriku a infrastruktura se tomu přizpůsobí, říká Jan Sedláček, výkonný ředitel značky Porsche pro Českou republiku. Zároveň dodává, že bez státní podpory současné poměrně vysoké ceny elektromobilů hned tak neklesnou. Porsche chce také do dvou až tří let postavit v Praze druhé prodejní a servisní centrum.

Některé obory ohlásily za loňský rok lepší výsledky, než by se s ohledem na koronavirovou pandemii čekalo. Trh s auty ale v ČR klesl zhruba o 19 procent. Kde vidíte příčiny?

Pandemie zasáhla prodej automobilů zejména omezením výroby a zavřením showroomů. Když k vám zákazník nemůže přijít, nemůže si ani nic koupit a on-line prostředí osobní kontakt prozatím nedokáže stoprocentně kompenzovat. Ve světě luxusních vozů Porsche je proces prodeje trochu jiný, dlouhodobější, se zákazníkem musíte navázat jistý vztah. A to přes displej úplně nefunguje, i když covidová situace tuto skutečnost mění.

Jak se tedy situace projevila u luxusních vozů, mezi něž Porsche bezpochyby patří?

Samozřejmě i u Porsche jsme zaznamenali poklesy, byť ne tak zásadní jako u objemových značek. Mírně dolů šly naše prodávanější modely, tedy Cayenne, Macan i Panamera. Naštěstí jsme měli i nárůsty. Šlo o sportovní modely Boxster a Cayman, které nám zlepšily bilanci i náladu.

Kdo je typickým zákazníkem pro tento typ vozů?

Jeden typický zákazník neexistuje, ale všechny spojuje jediný cíl: mít to nejlepší. Porsche je top značka napříč modelovým spektrem – ať už chcete menší či větší SUV, sportovní kupé, kabriolet, nebo elektromobil. Klienti Porsche preferují špičkové vlastnosti vozů, jsou si vědomi jejich image a historického odkazu značky. Zpravidla mají rádi jistou formu nenápadnosti, samozřejmě se bavíme v rovině luxusního segmentu.

Porsche považujete za nenápadný vůz?

Ano. Ve srovnání s přímou konkurencí, jako je například Ferrari či Lamborghini, je Porsche ta decentnější značka. Stačí vedle sebe postavit SUV Urus a Cayenne Coupé. Platí to samozřejmě v rovině standardních modelů. Pokud jde o limitované edice nebo vrcholné supersporty, tak i Porsche umí velmi vzbudit pozornost.

Letos je zatím meziroční pokles u aut minimální. Přitom loňské první čtvrtletí ovlivnila covidová krize jen v závěru. Co to znamená?

Naučili jsme se s tím žít, nebo spíše obchodně pracovat. Jelikož „doba covidová“ nesoucí značná legislativní omezení trvá již rok, nastal čas rozvinout bezkontaktní prodejní komunikaci, doručení aut až do místa bydliště a podobně. To platí hlavně u privátních zákazníků. Těch firemních, kterých je z pohledu množství ve světě automotive významná množina, se omezení dotkla méně.

Téměř hororové příběhy přicházejí ze sektoru mezinárodní dopravy, zasilatelství, spedice, ať jde o termíny, či o ceny. Rovněž výrobci měli výpadky. Jak to ovlivnilo váš byznys?

Výrobu a logistiku pandemie ovlivnila výrazněji spíš u značek s velkým objemem produkce, v případě Porsche jsme hlubší krize nezaznamenali. Při zadávání vozů přímo do výroby se nyní dodací lhůty liší, a to podle modelové řady. Poněkud delší jsou u sportovních modelů, jako je 911, u ostatních modelových řad je to již po výpadku produkce z minulého roku v pořádku. Samozřejmě nechceme ztratit žádného zákazníka, a tak to řešíme intenzivní kooperací v rámci střední a východní Evropy, rozšířenou nabídkou skladových vozů a nabídkou zánovních vozů z evropských zásob.

Některé země hlásí smělé plány na omezení vozů se spalovacími motory. Je to ale reálné při cenách elektromobilů?

Elektromobilita je cestou ke zlepšení klimatické situace, zejména pak ve velkých městech. Nicméně se jedná o značně složitější tematiku, než jen kolik CO2 na kilometr produkuje ten nebo onen vůz. Koncern Volkswagen, kam spadá i značka Porsche, se zavázal k určitým cílům ohledně redukce množství CO2, ale plány jsou ještě ambicióznější. Mluvíme o takzvané klimatické neutralitě celého výrobního procesu.

Trend elektromobility je jasně daný, od roku 2030 budou vozy poháněné elektrickou energií v prodejní majoritě v rámci Evropské unie a spalovací motory se za deset let budou nabízet v menším měřítku, než je tomu dnes.

Ceny elektromobilů výrobci moc stlačit nemohou, vše se točí kolem drahých baterií a extrémních investic do vývoje. Okamžitou pomocí může být jen státní podpora, tak jako je to například v severských zemích. Bez ní u nás elektrické vozy dostupnější nebudou. Spíš budou přicházet menší a levnější alternativy, což ale není případ značky Porsche.

Problémem je ale i chybějící infrastruktura, nemyslíte?

Během pár let se výrazně zlepší, jsem optimista.

Elektromobilita je dnes silným tématem. Technologických řešení je ale víc. Jakou cestou půjde Porsche a proč?

Elektromobilitě věnujeme velkou pozornost, protože v ní vidíme budoucnost individuální mobility. Proto máme v nabídce elektrický model Taycan, který aktuálně doplňuje jeho „outdoorová“ praktická verze Cross Turismo. Proto příští rok představíme dostupnější elektromobil – Macan nové generace. Proti objemovým značkám zde můžeme mít jistou výhodu – naši standardní zákazníci většinou disponují takovým rozpočtem, že si elektromobil mohou dovolit jako další auto do rodiny. Náš cíl je ale také oslovit novou skupinu zákazníků, kteří k elektromobilitě a inovacím mají blízko ze své podstaty, a nabídnout jim naše vozy.

Půjdete přes plug-in, nebo tento mezikrok vynecháte?

Plug-in hybridy jsou důležitou součástí elektromobility, vnímáme je jako most mezi světem spalovacích a bateriových vozů. Tento krok jsme nevynechali, ostatně v nabídce máme řadu PHEV modelů: Panamera i Cayenne v obou karosářských verzích včetně supersportovních verzí Turbo S. Tyto vozy mají nesporné výhody v kombinaci obou pohonů – přes týden jezdíte krátké trasy na elektriku a na víkendové výlety vás nic neomezuje v dojezdu. Ideální budoucnost je plně rozvinout infrastrukturu pro elektrické vozy, a proto cíl u Porsche shledáváme v elektrifikovaných vozech, kde míříme na podíl 50 procent prodejů.

Pořád se vracíme k otázce infrastruktury. Ta bude, když bude poptávka po dobíjení. Ale poptávka nebude, když nebude dost vozů. A bariérou jejich rozšíření je zas chybějící infrastruktura. Je to začarovaný kruh, nebo se to pohne?

Nepochybně se to pohne k lepšímu. Jak říkám, trend elektromobility a ekomobility je nastolený a můžeme o tom maximálně diskutovat v rovině, jak moc tomu kdo věří či nikoliv. Do deseti let tady bude každé druhé nově přihlášené auto jezdit na elektriku a infrastruktura se tomu přizpůsobí. Vy totiž nepotřebujete elektromobil, co má dojezd tisíc kilometrů, ale nabíječku, která ten elektromobil účinně nabije za co nejkratší čas a je dostupná.

A to je směr, jakým uvažuje Porsche. Proto také inženýři vyvinuli unikátní 800voltovou architekturu pro Taycan a také hypercharger, který obří akumulátory Taycanu dokáže v ideálním případě dobíjet výkonem 270 kilowattů. To znamená, že během pěti minut zvýšíte dojezd o 100 kilometrů. Než si dáte kafe a odpovíte na pár mailů, můžete jet dál.

Jaké máte plány do nejbližších let?

Chtěl bych zdůraznit, že Porsche zůstane exkluzivní značkou i přes růst prodejů. Ten jsme si pro příštích pět let stanovili téměř dvojnásobný – jestliže jsme nyní byli schopní ročně prodávat v průměru zhruba 400 aut, do pěti let chceme prodávat těch aut více než 700. Pokud bych měl mluvit modelovou řečí, k růstu chceme směřovat přes modely SUV a také elektromobily. Pokud budeme mluvit o prodejních prostředcích, čekají nás nemalé investice do prodejní a servisní sítě. S centrálou a s Porsche pro střední a východní Evropu jsme si vytyčili a schválili růstovou strategii, během níž se značka Porsche v České republice citelně rozroste. Porsche Centrum Praha-Prosek projde zanedlouho rekonstrukcí a do dvou až tří let chceme na opačné straně Prahy postavit druhé Porsche Centrum. Když k tomu přidáme výstavbu Porsche Centra Brno a zbrusu nové prodejní a servisní centrum Porsche v Plzni, tak věřím, že plány naplníme.

Jan Sedláček

Od roku 2011 pracoval ve společnosti Volkswagen Financial Services jako vedoucí dealerské sítě, poté byl zodpovědný za oddělení fleetového prodeje a remarketingu, po šesti letech se přidala odpovědnost o service management. Počínaje 1. lednem 2019 působil na pozici Brand Managera Porsche a ředitele Porsche Centra Praha. Letos v lednu se stal výkonným ředitelem importéra značky Porsche pro ČR, zodpovědným za kompletní fungování této značky v České republice. Je nadšencem do rychlých a luxusních aut a jeho nejoblíbenějším modelem je Panamera Sport Turismo.