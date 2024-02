Výroba v Česku se začíná firmám prodražovat, ať už kvůli pracovní síle nebo energiím. Vy také počítáte s přesunem výroby, je to z těchto důvodů?

Dlouho jsme tuto cestu nevolili. Dokud to šlo a dokud bylo v Česku dobré podnikatelské prostředí. Náklady na pracovní sílu, která je zároveň čím dál méně kvalifikovaná, energie i materiály se ale podstatně zvýšily. Asijské konkurenci, která dokáže vyrábět podstatně levněji, už dokážeme jen stěží konkurovat. Zákazníci ale dál požadují piano v určité kvalitě a ceně. Rozhodli jsme se proto, že si necháme vyrobit levnější modely pian v Indonésii.

Jak to máte naplánované?

Známe se s tamním výrobcem, který úspěšně podniká už skoro čtvrt století. Vyrábí piana pro nejlepší značky na světě. Tak proč ne i pro nás. My jim předáme naši konstrukci, výkresy a vše potřebné. Na zakázku si necháme zhotovit nástroje, které si od nich koupíme. V polovině roku vzniknou první vzorky, samozřejmě pod naším dohledem.

Zákazníkům tak nabídneme dvě varianty v segmentu levnějších pian. První bude řada „bronze line“ - tyto nástroje budou plně konstruované a dokončené v Indonésii, samozřejmě podle naší dokumentace a našeho designu. Pak bude „silver line“ - tyto nástroje se vyrobí v Indonésii a dokončí v Hradci Králové, kde je opatříme naší klávesnicí a německou mechanikou.

Zbývá golden line…

Tyto nástroje budou dál kompletně vznikat v Hradci Králové, budou ovšem oproti současnosti vylepšené, aby se rozdíly mezi třemi kategoriemi zvýšily. Samostatnou nejvyšší kategorii bude tvořit luxusní řada Ant. Petrof. Bude nadále vyráběna ručně v Hradci Kralove nejlepšími klavírníky. Všechna piana budou dál pod značkou Petrof.

O kolik levnější bude výroba v Indonésii? Aktuálně vyrábíte zhruba tisíc pian ročně, zvýší se díky expanzi jejich počet?

Výrobní náklady budeme mít v Indonésii přinejmenším o polovinu nižší než v Česku. První kusy vyrobené v Indonésii budou k dispozici zákazníkům už letos v druhém pololetí, může jich být kolem tří set. Chceme stihnout předvánoční nákupy zákazníků. Postupně tam chceme navýšit výrobu na až dva tisíce pian ročně. Víceméně jsme jedním z posledních evropských výrobců, který si ještě výrobu externě nezajistil.

Byla jste si kvalitu partnerské firmy osobně prověřit?

Ano, byla, dlouhodobě se navzájem známe. Naši odborníci tam byli už několikrát. Když jsme naposledy jednali, měla jsem například požadavek, aby piana Petrof vznikala na samostatné „lince“. Aby na nich pracovali prověření námi schválení pracovníci, aby piana nebyla zhotovována v rámci běžné produkce. Abychom kdykoliv hned věděli, který pracovník provedl jaký úkon na jakém pianu. Poprvé ve 160leté historii firmy dáváme z rukou výrobu značky Petrof, musíme si výrobce pohlídat.

Kam zamíří piana vyráběna v Indonésii? Poputují některá zpět na evropské trhy?

Chceme využít toho, že je Indonésie srdcem jihovýchodní Asie, takže budeme moci zde vyráběná piana prodávat do okolních zemí a neplatit cla. Část pian poputuje zpět do Evropy. Kolik jich bude, zatím nedokážu říci. Je možné, že se i při započtení nákladů na dopravu vyplatí piana prodávat i v Evropě a Americe. Musíme si to vyzkoušet.

Zákazníky lákáte i na pečeť European Excellence, která garantuje evropský původ a vysokou kvalitu používaných materiálů. Neuvažovala jste, že byste se této pečetě vzdala a výrobu zlevnila?

Pečeť EEX bude dál u našich nejlepších pian. Je otázka, jestli zůstane u pian, která vyrobíme v Indonésii a zkompletujeme v Česku. Šedesát procent materiálů a práce totiž musí být evropského původu. U pian vyráběných kompletně v Indonésii certifikát EEX pochopitelně nebude, plánujeme jiné označení.

Šéfka rodinné firmy Petrof Zuzana Ceralová Petrofová | e15 Michaela Szkanderová

V jaké je dnes Petrof kondici?

Firma se transformuje. Oslabila nás pandemie, kvůli válce na Ukrajině jsme přišli o dlouhodobě zajetý ruský trh. Čína se stále nevzpamatovala po drastickém lockdownu, koupěschopnost klesla o šedesát procent na tomto pro nás důležitém trhu. Takže vstupujeme na nové trhy, například jsme otevřeli showroom v Dubaji, nově jsme v Uzbekistánu, Kazachstánu nebo v Pobaltí.

Vracíme se po letech také do Spojených států, kde jsme během finanční krize v roce 2008 utopili hodně peněz. Hongkong byl pro nás vždy silný, lidé z něj ale bohužel často prchají, například do Singapuru. Tam máme nového partnera a snažíme se expandovat. Bohužel máme z politických důvodů zavřené dveře na velké trhy, kde zároveň mnoho lidí umí hrát, třeba v Rusku nebo Íránu.