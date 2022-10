Český rajčatový ráj. High-tech skleníky jedou navzdory drahé elektřině, říká pěstitel Rázl | E15.cz

Jak se tvoří rajčatový ráj? Co všechno je potřeba k produkci nejen chutných, ale i nutričně bohatých rajčat a jde to zajistit i v Česku? Na tyto a další otázky odpověděl v rámci posledního Tech Talku host z nejpovolanějších. Lukáš Rázl je ředitelem projektu Naše rajče , v přepočtu na kilogramy největšího tuzemského producenta rajčat. Jeho skleníky, stojící na místě bývalé uhelné elektrárny, využívají v maximální možné míře moderní technologie. Rázl vysvětluje, jak pokrok zlevňuje a zároveň zkvalitňuje produkci, vyvrací nejčastější mýty o „bio“ kvalitě a popisuje tristní realitu rajčat dovážených z Afriky. To, že k nám cestují dlouhé dny kamionem, je jejich nejmenší problém.

Jak se v Česku staví velká rajčatová firma?

Podívejte, musíte najít lokalitu, musíte najít zdroj levné energie, ideálně zdroj odpadního tepla. Musíte najít lidi, se kterými to dáte dohromady, protože to je na tom vůbec to nejcennější… no a pak to stojí nějaké peníze.

Vy stojíte přímo na místě elektrárny.

Ano, my stojíme na místě zbořené elektrárny Tušimice 1, na pozemku, který by byl jinak jen velmi obtížně využitelný pro cokoliv, je to brownfield, tedy stavět tam by bylo složité a pro zemědělství je to samozřejmě zcela vyloučené. Přesto na takovém místě můžete postavit farmu, která je schopna vyprodukovat obrovské množství vysoce kvalitní zeleniny. Takový přístup k zemědělství je do značné míry budoucností většiny lidstva.

Zdražování v Česku - Vývoj cen základních potravin od roku 2015 do poloviny roku 2022

Mohou být rajčata high-tech?

Rajčata jsou high-tech. My jsme samozřejmě hrdí čeští sedláci, ale pokud chceme rajčata pěstovat na světové úrovni, tak se v pojetí své práce musíme neustále posouvat do úrovně biotechnologické firmy a neustále zapojovat další a další high-tech segmenty, které nás posunou k lepším výsledkům. Tím nemyslím jen kilogramové výnosy, ale i kvalitu, chuť a nutriční hodnoty toho, co vypěstujeme. Prostor pro zlepšování je tu prakticky neomezený.

Takže konstantní studium, vývoj, výzkum.

Přesně tak, je to extrémní inovační úsilí.

Kam může ten technologický růst dospět? Kde je budoucnost rajčat?