Miliardář Sehnal: Chci kupovat jeden hotel ročně | E15.cz

Skupina SPGroup byznysmena a politika Pavla Sehnala má za sebou těžký rok, v němž podle předběžných odhadů mohla prodělat až 150 milionů. Přesto se chystá na další růst, a to v oblasti hotelnictví. „Nyní jsme v úzkém jednání o převzetí jednoho rakouského hotelu,“ říká Sehnal s tím, že akvizice by pravděpodobně přesáhla 200 milionů korun.

Skupina SPGroup je postavená zejména na cestovním ruchu, veletrzích a volnočasových aktivitách, což jsou všechno sektory, které musely přerušit svůj provoz. Jak jste si s novou situací poradili?

Skupinu lze rozdělit na dvě části firem, jednu to zasáhlo drasticky a druhou takřka vůbec, firmu, která by na pandemii nějak vydělala, nemáme.

Co se týká těch více zasažených, řekl bych, že dopad neměla pandemie jako spíše ta opatření, která zavedla vláda. Jedná se o provozy, které musely být zavřené, například aquapark Čestlice, výstaviště v Letňanech nebo hotely. Jen výstaviště loni prodělalo kolem 70 milionů korun, a to i po započtení příjmu ve výši kolem 60 milionů korun, za něž si stát objednal halu pro polní nemocnici.

A které firmy postižené nebyly?

Například v pojišťovnictví k žádným výraznějším propadům nedošlo, tedy alespoň v té části, kde podnikáme. Kontinuita je značná, jak u pojištění aut, firem, tak osob. Dále máme také firmu OTK Group - Obchodní tiskárny Kolín, která vyrábí obaly pro potravinový průmysl a které se pandemie dotkla spíš okrajově.

V Čestlicích jste v minulosti ohlásili mohutné investice. Mělo jít například o obchodní centrum pro outdoorové aktivity za zhruba půl miliardy. V jaké to je fázi?

Už máme pozemky, ale stále nemáme potřebnou změnu územního plánu. Takže ještě vedeme jednání jak s obcí Čestlice, tak se Středočeským krajem. Do dvou let to ale určitě chceme mít vyřešené, do té doby k tomu není víc co říci. Naopak je třeba říci, že už během uzavření jsme investovali do údržby aquaparku, stavby nového baru a kogeneračních jednotek v souhrnu asi 60 milionů korun.

Součástí areálu v Čestlicích je i hotel. Další máte v Harrachově a Mariánských lázních. Budete přikupovat?

Chceme. Máme plán koupit jeden hotel ročně. Nyní nám do toho trochu spadla pandemie, ale v hledáčku nějaké hotely máme.

O jaký typ hotelů se zajímáte?

Vždy to budou spíš větší hotely s tím, že bychom je po převzetí zrekonstruovali. To je také důvod, proč nechceme kupovat více hotelů najednou, jejich restartování totiž může vyjít i na desítky milionů korun. Pro názornost – rekonstrukce harrachovského hotelu vyšla na 25 milionů. Nyní ho budeme v červnu opětovně otevírat.

Je už něco v pokročilé fázi vyjednávání?

Přemýšleli jsme o hotelech v Praze, ale v tuto chvíli nás to táhne spíš do zahraničí. Máme tam už i první nabídky. Navíc hrozí, že po volbách nemusí být pro podnikatele v hotelnictví v Česku úplně nejlepší podmínky, Piráti mluví například o majetkových daních.