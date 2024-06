Čínská tržiště zaplavují trh levným zbožím, ale nedodržují pravidla, říká Frechen z polského Allegra

Polské Allegro má za sebou první rok na českém trhu, podle obchodního ředitele společnosti Matthiase Frechena jej ale do značné míry poznamenal nástup velkých čínských tržišť, která napumpovala spoustu peněz do internetové reklamy. „Dopadá to na nás zejména v oblasti marketingu, náklady rostou, ale to se netýká jen Allegra,“ říká Frechen, který byl jedním z řečníků na letošní konferenci International E-commerce and Digital Summit pořádané deníkem e15.