Stát vydělá na daních 40 miliard navíc, říká ministr financí Stanjura | E15.cz

Nový schodek letošního státního rozpočtu, který navrhujete, dosahuje výše až 330 miliard korun. Výdaje se zvýšily o více než 110 miliard. Je to konečné číslo?

Je to konečné číslo. Během několika dnů to pošleme do Poslanecké sněmovny. Ta to samozřejmě může změnit, ale předpokládám, že to číslo je konečné, co se týče schodku.

Ministři ale požadovali pro své rezorty ještě o více než sto miliard vyšší částku. Kde jste museli nejvíce škrtat?

My jsme neškrtali, ale přidávali výdaje. To je třeba říct. Je to kolektivní dílo celé vlády, všichni budou přiměřeně stejně spokojeni. Je jasné, že vzhledem k charakteru mimořádných výdajů jsme posílili nějaká ministerstva. Budeme mít druhou valorizaci důchodů, se kterou jsme nepočítali v původním státním rozpočtu, to je přibližně osm miliard korun. Dalších osm miliard půjde na pětitisícový příspěvek na dítě. Na kompenzace vysokých cen energií použijeme celkem 66 miliard. Tato podpora je plánovaná od 1. října letošního roku do 30. listopadu příštího roku, takže zhruba čtvrtina této částky připadne ještě na letošní rozpočet. Nakoupili jsme vůbec poprvé v historii plyn do státních hmotných rezerv, to je dalších osm miliard. Pokud sečtu jen tyto čtyři položky, tak to dělá asi 42 miliard. Dále jsou tam nové výdaje související s válkou na Ukrajině.

Co tedy navrhovali vaši kolegové z kabinetu? O jaké další výdaje vlády jsme přišli?

Já myslím, že to není důležité. Je třeba připomenout, že minulá vláda navrhovala schodek 377 miliard, a to bez první valorizace důchodů. Pokud bychom hospodařili jako minulá vláda, tak se dneska bavíme o schodku 500 až 550 miliard. Bohužel už teď musíme platit více peněz za úroky z dluhů. Je to zhruba jedna miliarda měsíčně navíc. V minulých letech jsme na dluhovou službu vydali asi 40 miliard ročně, letos už to bude kolem padesáti. A za tři roky to může být až kolem osmdesáti miliard.

Co příjmová stránka rozpočtu? Počítáte s vyššími přijmy z daní díky inflaci?

Ano, ale není to trojčlenka. Jestliže je inflace 17 procent, daňové příjmy určitě nenarostou o 18 procent. Poctivě jsme analyzovali daňové příjmy za první pololetí a dělali jsme projekci daňových příjmů za druhé pololetí a je tam asi 40 miliard navíc.