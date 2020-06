Šéf NKÚ Kala: Dvacetinásobný rozdíl v cenách respirátorů mě překvapil | E15.cz

To, jak kdo a za co utrácel během nouzového stavu, začal prověřovat Nejvyšší kontrolní úřad. Kontroloři zamířili na ministerstvo vnitra, zdravotnictví nebo do Správy státních hmotných rezerv. Jde o deset miliard korun. „Jednotlivé nákupy se cenově výrazně lišily. To pro nás byl signál, abychom začali kontrolu připravovat,“ říká prezident NKÚ Miloslav Kala.

Byly nebo jsou kontroly v rámci pandemie a nadstandardních státních nákupů pro vás největší akcí?

Veřejné nákupy a investice běžně děláme, z toho pohledu to není nic mimořádného. V případě koronaviru bylo zajímavé, že ve velmi krátké době bylo potřeba nakoupit ohromné množství materiálu a stát se na to dobře nepřipravil. My máme systém analýzy rizik a nepřetržitě vyhodnocujeme, co se děje. Data nám avizovala, že to bude riskantní z hlediska času, objemu peněz, rozhodování pod tlakem. Jednotlivé nákupy se cenově výrazně lišily, to byl pro nás signál, abychom začali připravovat kontrolu.

Takže prohlášení premiéra Andreje Babiše, že žádá o kontrolu, na to vliv nemělo?

Pan premiér poslal dokonce stručný dopis, ale v té době jsme kontrolu už připravovali.

Nevnímáte to tedy jako zatím nejnáročnější úkol?

Ne. Za mého působení jsme řešili náročnější věci, i co se týče objemu financí. Například výstavbu dálnic. V jejich případě se jednalo o řádově vyšší prostředky a naše kontrola přinesla, že po čtyřech letech došlo ke snížení cen staveb na polovinu. Ale podobné to bylo i u zdravotnického materiálu, dlouhodobě jsme kritizovali nákupy fakultních nemocnic.

Co z dostupných informací ohledně nákupů zatím vyvozujete?

Máme už nějaké další informace, které nyní nemohu komentovat. Jsem vázán mlčenlivostí. Před zahájením kontroly mne samozřejmě zaujal až dvacetinásobný rozdíl v cenách u respirátorů a podobně. Takže ty rizikové okolnosti tam existovaly a nyní běží kontrola, kterou bychom chtěli ukončit v listopadu. Ale už dříve předložíme kontrolovaným institucím protokoly, aby se k nim mohly vyjádřit. Jsou tam lhůty pro odvolání, ale výsledek bude určitě zajímavý.

Prověřovat budete ministerstva zdravotnictví a vnitra i Správu státních hmotných rezerv. Kdy by mohly dostat závěry?

Řekněme, že na konci srpna bychom jim mohli předat protokoly a bude následovat proces vypořádávání připomínek a odvolání.

Budete kontrolovat i jiné instituce?

Využíváme možnosti nezahájit kontrolu, ale vyžádat si doklady z ministerstva obrany, ministerstva zahraničních věcí a některých hygienických stanic. Je možné, že kontrola u nich bude ještě zahájena. Celkově je to jedna z prvních kontrol v oblasti řešení pandemie, budeme se věnovat i dalším věcem.

Můžete být konkrétní?