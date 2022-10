Hrozí exodus nákladů z drahých vlaků do kamionů, varuje šéf ČD Cargo | E15.cz

Zdražování elektřiny zásadně znevýhodňuje nákladní železniční dopravce vůči těm kamionovým. Část zakázek lídra tuzemského trhu ČD Cargo, který loni vydělal mateřským Českým drahám téměř tři sta milionů korun, by se tak mohla přesunout z kolejí na silnici. „Už dnes je v mnoha případech levnější silnice. Hrozí exodus zboží na silnici. Ročně se přitom bavíme o dvaceti tunách zboží, třetině veškerých našich přeprav - to je ekvivalent osmi set tisíc jízd kamionů,“ říká předseda představenstva podniku Tomáš Tóth.

Turbulence na energetickém trhu zásadně dopadají i na byznys nákladních dopravců. Jak konkrétně?

Náš byznys se mění od začátku roku kvůli válce na Ukrajině. Mění se proudy zboží, což dává řadu příležitostí, také ale bere spousty léty ověřených přeprav. V našich vagonech teď převládá energetika - hodně se rozjíždí hnědé uhlí, které bylo doteď spíše na ústupu. Extrémní růst nákladů v prvním pololetí jsme ustáli, celá skupina vydělala 214 milionů korun před zdaněním, a to i díky práci v Německu, Polsku, Rakousku, Maďarsku, Slovensku či nově Chorvatsku. Náklady ale rostou neřízeně, neplánovaně a nemůžeme je v mnohých případech ovlivnit.

O kolik se vám prodražují energie?

Meziročně jsme za elektřinu zaplatili o čtyři sta milionů více v prvním pololetí, výrazně se nám prodražují i úvěry. Jen za elektřinu zaplatíme letos 1,2 miliardy. Místo 2280 korun za megawatthodinu platíme letos 4090 korun. Druhé pololetí se s vědomím vyšších nákladů snažíme saturovat a zvyšovat ceny zákazníkům. V případě, že by ale ceny zůstaly kolem 500 eur za megawatthodinu silové složky elektrické energie, by mohlo dojít k tomu, že se část objemu, který se dnes přepravuje po železnici, přesune na silnici do kamionů, nebo se zkrátka vůbec nepřepraví. Vláda ale postupně situaci řeší, fixuje a stropuje ceny silové složky elektřiny. Všichni dělají vše proto, aby k exodu zboží ze železnice nedošlo.

Vztahují-li se na vás dosavadní vládou oznámená opatření, pomohou vám s energiemi výrazně?

Měla by nám být zastropovaná elektřina na úrovni 200 eur za megawatthodinu. Diskutuje se, jakým způsobem bude zprocesovaný nákup. Veškerou energii dnes nakupuje Správa železnic. Té bude ale pravděpodobně nakupovat elektřinu nově vzniklý státní obchodník. To nejhorší je zřejmě zažehnáno. Budeme čelit dramatickým nárůstům cen, ale ne mnohonásobným. Očekáváme, že si v příštím roce za silovou elektřinu připlatíme meziročně o devadesát procent více, tedy téměř dvojnásobně více.