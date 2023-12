Co bylo pro vás osobně nejsložitějším momentem při řešení úpadku Sberbank?

Asi v dané chvíli zvážit, jestli jsme schopni banku sami řídit, a to na takové úrovni, aby Česká spořitelna i po tom půlroce naší správy řekla: ano, my si to přesto chceme koupit, dělali jste to dobře. Vymáhali jsme úvěry, dělali jsme vše pro to, aby se nezhoršila kvalita portfolia, nic zásadního se prostě nestalo. A všechno se nakonec povedlo úspěšně.

Takže namísto insolvenční správkyně jste byla fakticky půl roku šéfkou banky?

Přesně tak. Bylo to včetně likvidace skoro rok. Vlastně mě to Česká spořitelna tak trochu donutila ten půlrok navíc provozovat. Naštěstí to dobře dopadlo.

Už máte spočítanou odměnu insolvenčního správce?

Dlouho jsem ji spočítanou neměla, teď v rámci kalkulací a finálních výpočtů ohledně částečného rozvrhu jsem ji ale zkalkulovat musela.

O jakou částku jde?

Částka je podle vyhlášky na základě toho, kolik vyplatím věřitelům. A pokud vás zajímá, co s ní udělám, tak úplně na rovinu říkám, že nevím. Na rok a půl jsem prakticky odložila soukromý život. Neřeším vůbec nic kromě práce, což je hlavně Sberbank.

Má její výplata nějaký časový horizont?

Buď si můžete požádat o zálohu, ale to můžete teprve tehdy, až je známa částka, kterou uspokojíte své věřitele. Takže až bude po rozvrhu a já se dozvím, kolik bylo opravdu vyplaceno, pak je možné si požádat o zálohu na odměnu. A soud bude řešit, jestli výplatu zálohy povolí, nebo nepovolí. Jinak se dostanu k odměně až na samém konci insolvenčního řízení.

Z jakých zdrojů tedy financujete své působení ve Sberbank?

Rok a půl nedostávám za práci na insolvenci Sberbank žádnou odměnu. Jako insolvenční správkyně nejsem zaměstnankyně Sberbank. Kromě hotových výdajů, které s insolvencí mám a jejichž výši jsme v souvislosti s návrhem na výplatu předkládali soudu, si nic neúčtuji. Tyto výdaje byly doteď zhruba pět set tisíc korun. Jedná se zejména o výdaje související se správou majetkové podstaty, jako jsou výdaje za datovou schránku, její obsluhu, datový trezor, dále elektronické podpisy a obdobné záležitosti.

Kolik vlastně stojí každý měsíc takový „monstrproces“, jakým je insolvence Sberbank?

Jsou to řádově nižší desítky milionů korun. Banka má momentálně přibližně sto zaměstnanců na plný úvazek. Také musíme platit nemalé částky za licence na software, který banka stále nutně potřebuje. Navíc nám zbývá úvěrové portfolio asi za 1,7 miliardy, jehož správu stále řešíme. Dlužníky jsou přitom primárně firmy a menší podnikatelé. Připouštíme prodej portfolia, ale to je věcí budoucnosti.

Výplata 57 miliard korun věřitelům Sberbank se zdála ještě na počátku prosince jako jasná věc, nyní je všechno jinak a obce a firmy mají o své peníze strach. Co teď?