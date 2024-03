Pavlína Saudková také podporuje divadlo nebo českou filmografii a v holešovických Jatkách78, centru českého cirkusového umění a divadelní alternativy, působí jako fundraiserka a community manažerka. A právě v souvislosti se svými kulturními aktivitami vyzdvihuje prvorepublikovou tradici mecenášství. „Dříve podnikatelé podporovali nezištně umělce jen proto, že věřili jejich práci. Mám naději, že se k tomuto propojení čeští podnikatelé opět vrátí,“ říká nad kávou příznačně ve foyer divadla.

Děti, které bojují s nemocí

Slovo naděje je pro ni alfou a omegou dobročinné práce. Věří, že při pomoci nemocným, na které se fond Be Charity zaměřuje, hraje kromě lékařské vědy svou roli i psychika. Jedny z prvních zkušeností s dětskými pacienty, kteří musejí podstupovat náročné a často bolestivé rehabilitace, zažívala v době, kdy ona sama vychovávala malé děti. S osudy nemocných dětí se proto srovnávala těžce. Kontakt s těmi, kterým pomáhá, jí ale současně nabíjí. Energii svou prací vrací také rodinám nemocných pacientů. „Zaslouží si chvíli na oddych,“ shrnuje.

Sedm statečných Redakce e15 magazínu spolu s Asociací společenské odpovědnosti představuje sedm příběhů osobností, jež posouvají Česko k lepšímu tím, že budují kulturu dárcovství i v době, která dobrým zprávám příliš nepřeje. Zleva: Lenka Hajgajda (Asociace genové terapie), Ondřej Vlček (Nadace rodiny Vlčkových), Pavlína Saudková (BeCharity), Zdeněk Mihalco (Nadace Via), David Lukeš (Centrum Paraple), Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná (Fandi mámám), Matěj Lejsal (Sue Ryder) | Foto: Tomáš Lébr, Ilustrace: Tereza Kovandová

K pomoci lidem s dlouhodobými zdravotními problémy se ale dokáže stavět i pragmaticky. Společnost podle ní musí pomoci takovým lidem vrátit se do běžného života. „Když jim dáme šanci vrátit se k normálnímu životu, nebudou pro stát pouze – a to říkám samozřejmě s nadsázkou – přítěží. Budou zase platit daně, opět se zapojí do společnosti. A hlavně, změní se jim tím život,“ vysvětluje na příběhu právníka, kterému nadace Be Charity pomohla po sedmi letech, která strávil na lůžku s dýchacím přístrojem, zaplatit operaci a vrátit se k advokátní praxi.

Nadační fond založila společně s Barborou Nesvadbovou v roce 2015, jejich filantropické aktivity ale sahají mnohem dál. Původně ještě ve spojení s volnočasovým magazínem Harper’s Bazaar organizovaly charitativní bazary oblečení, které jim darovaly známé osobnosti nebo módní firmy. Od vzniku fondu rozdělily přes padesát milionů korun, za zásadní pro fungování jejich charity označuje Saudková rozdělení veškerých získaných prostředků mezi žadatele. Na pozici ředitelky a revizorky Be Charity pracuje jako dobrovolnice – uznává, že si to může na rozdíl od jiných pracovníků v nezisku dovolit díky svým dalším aktivitám i manželovi, kterým je fotograf Jan Saudek.

„Někteří lidé si o neziskových organizacích stále myslí, že velká část přispívaných peněz jde na jejich chod,“ dodává. I proto podle ní část Čechů stále nevnímá slovo filantropie vždy v dobrém světle. Doufá však, že se jejich pohled změní, čemuž podle ní může pomoci i osobnost prezidenta Petra Pavla, který k neziskovému sektoru přistupuje opačně než jeho předchůdce.

„Filantropie je pro mě ztělesněním pomoci těm, kteří se nenarodili pod šťastnou hvězdou,“ říká Pavlína Saudková.