Ke dnu nás stáhly platby sesterské firmě, říká šéfka odborů Pilsen Steel Ivanka Smolková | E15.cz

Exšéf ČEZu a někdejší ředitel společnosti Škoda Holding Martin Roman stál na počátku řetezce střídajících se vlastníků společnosti Pilsen Steel vedoucího až k nynější insolvenci. I další majitelé, kteří po něm následovali, jako by firmě přáli to nejhorší, míní šéfka odborů Pilsen Steel Ivanka Smolková. „Nový vlastník, ruský podnikatel Igor Šamis, pak dílo zkázy postupně dokončil,“ dodává.

Existuje potenciální investor, který by mohl Pilsen Steel zachránit?

Zástupci firmy nás ujišťovali rok až rok půl, že někdo přijde a všechno zaplatí. Myslím si, že je malý zázrak, že jsme fungovali až doteď. Ale vedení Pilsen Steel přesto nezměnilo způsob vyjadřování ani teď. Ta malá část vedení, od které je možné získat nějaké informace, stále opakuje starou písničku o tom, jak přijde investor a složí peníze. Nechápu, kde berou takovou odvahu. Ve své podstatě musí vědět, v jaké jsme skutečně situaci. My dosud žili v domnění, že dluhy jsou v řádu desítek milionů (podle insolvenčního návrhu přesahují pět miliard korun - pozn. red.).

Proč firma nedosahovala celou dobu zisku?

Nebyli jsme schopni se dostat k samofinancování. Dost velkou částku firmě odčerpávalo takzvané nájemné, které se platilo naší sesterské společnosti Pilsen Estates, což byl největší balvan a břemeno, co s sebou léta vláčíme. A tenhle problém se objevil až spolu s osobou posledního vlastníka Pilsen Steel, pana Igora Šamise. Ostatně vlastník Pilsen Estates, United Pilsen SA, je lucemburská firma v jeho vlastnictví. I když se jeho jméno nikde neobjevuje, tyto vazby tam jsou. A mám pocit, že i kdybychom vyráběli cokoli, tohle nás bude vždycky rdousit.

Neměla nebo nemá taková situace podle Vás trestněprávní rozměr?

Pravdou je, že naše firma ve své podstatě nikdy neměla vlastníka, který by se o ni staral. Majitelé se k firmě chovají popravdě poněkud macešsky. Vlastně nevím, koho označit jako vlastníka, pana Šamise, nebo banku VEB Capital? Předchozí vlastník, firma OMZ, věděl, komu nás prodává, my bohužel ne. Ruská VEB Capital věděla dobře, s kým jedná a vždycky mě zaráželo, že panu Šamisovi na tento jeho byznys půjčila peníze. Od začátku to bylo podivné.

V jakém okamžiku vlastně ta krize firmy započala?

Za éry bývalého generálního ředitele Škoda Holdingu Martina Romana. Ten si na nás prakticky udělal jméno a vnutil Pilsen Steel firmě OMZ, která nás původně nechtěla. Měla zájem jen o jaderná aktiva Škody, ale panu Romanovi se podařilo nás prodat spolu s nimi. Za pozvolný úpadek a krizi firmy může jednoznačně Roman, jelikož odvolal původního ředitele pana Radu. Ten firmu skutečně vedl tak, jak se vést má, a udělal z ní zdravý podnik. Ale dotkl se nás i problém se strojírenstvím v krizovém roce 2009, pak už se pan Šamis postaral o totální sešup firmy. Firma panu Šamisovi ostatně platila všechno, ubytování, hotely v Praze, v Plzni, dopravu, osobní strážce, měl bodyguardy, všechno včetně jeho cest - i soukromých - do zahraničí, což není standardní model.

VEB Capital je polostátní ruská banka. Domníváte se, že existuje nějaké politické pozadí aktivit pana Šamise?

Byly doby, že se tvrdilo, že je nějakým způsobem spjatý s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, ale jestli je to pravda, to opravdu nevím.

Nemůže pomoci Mezinárodní investiční banka? Ta podle insolvenčního návrhu otevřela firmě úvěrovou linku až do výše 15 milionů eur.

Takový rádobyúvěr se skutečně objevil někdy před rokem. Ale nejsem si jista, zda byl čerpán, v jaké míře, a zda nešlo spíše jen o planý slib.

Co bude dál?

Příští týden proběhne jednání na úřadu práce. Každopádně si nejsem jista, zda má firma s tak obrovskými závazky a s přihlédnutím k vlastnické struktuře šanci přežít. Ale neházím flintu do žita, nemám to ve zvyku.