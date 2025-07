KHNP nás zatím nezklamala. České firmy získají při dostavbě Dukovan výhodu, říká ministr Vlček

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček se vrátil z pracovní cesty do Jižní Koreje, kde jednal s politickými představiteli i zástupci společnosti KHNP. Tato firma má v příštím desetiletí postavit nový blok jaderné elektrárny Dukovany. V rozhovoru pro e15.cz Vlček vysvětluje, jaké záruky si Česko vyjednalo, proč věří, že se zapojí i české firmy, a jaké další investiční příležitosti se v Koreji rýsují.

Jednali jste v Jižní Koreji s premiérem i se zástupci KHNP. Jaká byla jejich reakce na podpis smlouvy o výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech?

Musím říct, že velmi konstruktivní. Na všech dosavadních jednáních, ať už v Koreji, nebo v Česku, jsme se s partnery z KHNP na něčem domluvili – a vždy to buď platilo, nebo se na tom aktivně pracovalo. Je vidět, že o evropský trh opravdu stojí. A není to jen o byznysu, ale i o tom, že mají skutečný zájem naplnit kvalitativní a bezpečnostní parametry projektu.

Jaké konkrétní garance si stát vymínil v otázce výběru subdodavatelů?

Ve smlouvě jsou jasně daná pravidla. Každého subdodavatele musí tendrovat samotná KHNP, ale český stát má možnost do výběru zasáhnout – pokud například nebude mezi vítězi česká firma, může vláda požadovat její zapojení. A hlavně: rozhodující roli hrají dva klíčové parametry – cena a čas. Ale vedle nich jsou ve smlouvě i bezpečnostní pojistky, které nahrávají právě domácím firmám.

V čem konkrétně mají české firmy bezpečnostní výhodu?

České firmy mají obrovskou zkušenost s provozem a modernizací Dukovan. Za 40 let provozu se tam prostavěly desítky miliard, a většinu toho odpracovaly právě české podniky. Ty už dnes splňují naše přísné bezpečnostní parametry. Je tedy logické, že v navazujících zakázkách bude stát tlačit na jejich zapojení. Nechceme dovážet všechno, když to zvládneme doma.

Jednání se odehrála krátce poté, co se v Jižní Koreji změnila vláda. Hovořili jste i o politické kontinuitě podpory?

Ano. Nový prezident smlouvu podpořil už druhý den po svém nástupu. A stejné potvrzení podpory zaznělo i od premiéra i od ministerstva průmyslu. Objevovaly se u nás sice určité spekulace, že by se nová vláda mohla k projektu stavět rezervovaně, ale nic takového se nepotvrdilo. Osobně jsem se ujistil, že podpora projektu je silná a stabilní.

Jednali jste také o dalších korejských investicích mimo oblast jádra?

Ano, téma jaderné energetiky bylo hlavní, ale ne jediné. Vedle něj řešíme tři další oblasti: automobilový průmysl, výrobu bateriových a akumulačních systémů a polovodiče. Jde nám o investice s vysokou přidanou hodnotou. Už dnes u nás korejské firmy investují – zmíním třeba Hyundai nebo Nexen – a chceme, aby přicházely další projekty, které přinášejí know-how.

Stále existuje možnost, že korejský výrobce baterií Samsung by mohl investovat do gigafactory na severní Moravě. Záměr se ale zatím odložil. Posunulo se to nějak?

Ten trh teď prochází určitou stagnací. Investoři jsou opatrnější, čekají, jak se situace vyvine. Náš zájem ale trvá. Nabídka platí. Ale upřímně řečeno – momentálně jsme spíše ve fázi vyčkávání.

V jaké fázi je druhá smlouva s Korejci ohledně Dukovan, která se týká dodávek jaderného paliva?

Tato smlouva navazuje na širší strategii Česka – odstřihli jsme se od ruského paliva a diverzifikujeme zdroje. Už máme kontrakty s Westinghousem i francouzským Framatomem. Korejci teď rozšíří naše portfolio. A podle informací od lidí z ČEZ je jejich systém zabezpečení palivového cyklu na velmi vysoké úrovni – v některých ohledech prý i na vyšší než u nás.

FLOW: Umíme si představit další daňové sazby, bohatší by měli platit víc, říká předseda STAN Rakušan

FLOW: Umíme si představit další daňové sazby, bohatší by měli platit víc, říká předseda STAN Rakušan • Zdroj: e15

Francouzská EDF ale rozhodnutí o vítězi tendru zpochybnila. Bude to ještě řešit Evropská komise. Může to podle vás ještě nějak ovlivnit výstavbu nového bloku?

V českém právním prostředí už EDF ustoupila – oznámila, že se nebude obracet na soudy. Otázkou zůstává, co se bude dít na úrovni Evropské komise. Chápu, že Francouzi usilují o to, aby KHNP nezískala evropskou referenci. Ale podle mě je důležité, abychom byli vůči Evropské komisi naprosto transparentní a otevření. To je teď naše priorita.

Platí stále termín dokončení výstavby v roce 2036?

Ano, nemám žádnou informaci o tom, že by se měl měnit. Všechno zatím běží podle plánu. Stavíme jeden blok a musíme ho dokončit za deset let. Je to velký projekt, skládá se z tisíců dílčích kroků, ale zatím se daří jednotlivé překážky překonávat.

Vaše nedávná zahraniční cesta zahrnovala i návštěvu Japonska a Vietnamu. Jaké hlavní dojmy jste si odvezl z celé mise?

Obecně potvrzení toho, že proexportně orientovaná ekonomika, jako je ta česká, nemůže fungovat z kanceláře v Praze. Musíte být fyzicky přítomní, jednat face to face, říkám tomu aktivní pohyb na hřišti. V Asii to platí dvojnásob. Vietnam je živelné a modernizující se prostředí, Japonsko hodně striktní, ale stabilní, a Korea je dnes ekonomická velmoc, která může být inspirací, jak propojit hospodářský růst s technologickým pokrokem i s důrazem na lidská práva a životní prostředí.