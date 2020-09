Žádná druhá vlna koronaviru. Ta první nikdy neskončila, říká Kubek | E15.cz

Od čtvrtka bude platit povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách po celém Česku. Mělo být toto opatření zavedené dříve?

Nevidím tak úplně do zákulisí, ale myslím, že taková opatření měla přijít mnohem dříve, minimálně od prvního září. Nevím, proč to vláda nechala zajít až tak daleko.

Vnímáte aktuální nárůst případů jako vysoký? Včera počet nakažených vzrostl o 1200.

Je to smutné, ale počet případů a jejich denní nárůst je opravdu velký. Pro dokreslení situace uvedu situaci mezi zdravotníky. Mezi 24. srpnem a pátým zářím se počet nakažených lékařů ztrojnásobil, což považuji za opravdu výstražná čísla, na která mělo ministerstvo zdravotnictví reagovat už dávno. Je smutné, že z úrovně premiantů jsme se propadli na pozici jedné z nejhorších zemí v EU, které se její sousedé začínají bát. Ukázalo se, že lidé nejsou ochotni respektovat doporučení. Když jsem byl včera v obchodě s rouškou, byl jsem v podstatě za exota, na kterého všichni divně koukali místo toho, aby reagovali a začali se také chovat ohleduplně.

Domníváte se, že je současná druhá vlna horší, než ta jarní? Statistiky uvádějí, že smrtnost klesá.

V prvé řadě je potřeba říci, že žádná druhá vlna není. Nezbavili jsme se ani té první, která tady s námi stále přetrvává. Vir pouze čekal, kdy mu dáme příležitost a kdy si naběhneme na vidle, což jsme udělali. Virus se nezměnil, my ano. Přestali jsme používat zdravý rozum, přestali jsme se chovat ohleduplně. Většina lidí se snažila si za každou cenu užít a nechápou, že pokud chceme, aby naše životy byly co nejnormálnější, aby děti mohly chodit do školy a my do práce, musíme si něco odepřít.

Za zcela zbytečné a hloupé považuji pochlastávání v nočních klubech a barech, které už měly být dávno zavřeny. Bohužel ale lobbistické a byznysové zájmy převládly nad zdravým rozumem. Statistikami o nízké smrtnosti jsme se utěšovali celé léto, ale to už také přestává být pravda. Denně zemřou průměrně dva lidi, což je smutné, protože každého zbytečně ztraceného života je škoda.

Jak hodnotíte připravenost zdravotnictví na další vlnu nákazy?

Lékařská komora už dávno před prázdninami vyzvala lékaře, aby se zásobili ochrannými prostředky a dezinfekcemi minimálně na měsíc provozu, protože se obáváme, že zejména pro soukromé lékaře nebude mít stát nic. Ukazuje se, že testovací kapacita není dostatečná. Je zřejmé, že čím více budeme testovat, tím méně lidé bude muset být v karanténě a nebude hrozit zastavení ekonomiky. Testy by měly být zdarma, protože je přece lepší zaplatit za lidi testování, než jim následně platit dobu strávenou v karanténě. Mám zkrátka pocit, že se u nás přestává používat zdravý rozum. Mimo jiné, žádná chytrá karanténa neexistuje, je to iluze.

Hovoří se o některých nových vakcínách proti koronaviru. Jak na prozatím vzniklé vakcíny nahlížíte?

Je to obrovský závod o lidské životy, ale také o obrovské peníze. Ten, kdo první přijde na trh s účinnou vakcínou, vydělá obrovský balík. Já samozřejmě stejně jako všichni ostatní toužebně vyhlížím bezpečnou a účinnou vakcínu. Jsem přesvědčen, že ty největší a profesionální farmaceutické firmy bojují každý den a věřím, že se tak stane co nejdříve. Jsem ale rád, že se Česká republika zapojuje do celoevropských aktivit.

Školy prozatím plošně zavřené nejsou. Myslíte, že by to mělo nastat?

Školy by se zavírat neměly. Mělo by se zavírat a regulovat to, co je zbytečné. Tím tedy myslím bary, hospody, kluby a rádoby kulturní akce. Děti do školy prostě chodit mají, stejně jako my dospělí musíme chodit do práce. Ministr Plaga učinil zcela alibistické rozhodnutí nechat rozhodnutí o uzavření jednotlivých škol individuálně na jednotlivých ředitelích škol. Těch je mi teď opravdu líto, jsou to chudáci, na které ministerstvo školství hodilo veškerou zodpovědnost. Důležité je, aby se ve školách dodržovala opatření jako nošení roušek, dezinfekce a podobně.