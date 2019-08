Lidé říkají, že jsou naštvaní, často jsou ale smutní, říká psycholožka Janečková | E15.cz

Nejen to, co lidé v životě zažijí, ale také genové informace a dědičné predispozice značně ovlivňují psychické zdraví, říká psycholožka a psychoterapeutka Barbora Janečková. Také proto je důležité vnímat, jak se člověk cítí, léčení duševních potíží totiž může být otázkou několika let.